СМИ: В Ираке в давке на религиозном празднике погибло более 30 человек

Как минимум 31 человек погиб в иракском городе Кербеле, где во время мусульманского праздника произошла давка. По сообщениям телеканала Al Arabiya, число пострадавших приближается к 100.

ЧП произошло из-за обрушения части пешеходного перехода, который не выдержал одновременного нахождения на нем большого паломников.

По официальным данным, распространенным Министерством здравоохранения Ирака, погибло 16 человек.

"Шестнадцать человек погибли, 75 ранены в результате давки и удушения во время выполнения религиозных ритуалов в Кербеле", - говорится в заявлении ведомства, которые приводит РИА Новости. При этом отмечается, что это пока не окончательные цифры. По разным оценкам, число погибших может достичь 90 человек.

Обрушение перехода произошло во время празднования Ашуры - дня поминовения мучеников. Эта дата является одним из главных религиозных праздников шиитов, когда мусульмане вспоминают битву при Кербеле 680 года. Тогда был убит имам Хусейн, его брат Аббас и 70 их сподвижников. Во время массовых поминальных шествий на улицах организуются процессии-представления, в ходе которых их участники истязают себя цепями, наносят удары кинжалами и бьют себя кулаками в грудь, что символизирует гибель имама Хусейна и его сподвижников.