СМИ: Жители Мадрида не оплатили тысячи штрафов за неэкологичные авто

Свыше 6 тысяч штрафов за въезд в центр Мадрида на автомобиле без маркировки ECO, дающей такое право, остались неоплаченными. Как пишет El Mundo, частично это связано с негласным мораторием, установленным предыдущим мэром испанской столицы Мануэлой Карменой.

Она хотела минимизировать количество выписанных штрафов за случайное пересечение установленных границ района, где уже нельзя пользоваться старыми машинами. В итоге нарушители оплачивали только один штраф в месяц - за первое нарушение, в то время как повторные оставались без наказания. Благодаря этому некоторые водители сэкономили кучу денег (оставив без оплаты до двух десятков штрафов по 90 евро). Столь странная ситуация продолжалась три месяца - с марта, когда вступили в силу экологические нормы, по июнь, когда в Мадриде сменился мэр.

Впрочем, значительное число выписанных штрафов пришлось также аннулировать из-за сбоя в системе. После перевода часов на летнее время 31 марта, временная отметка ставилась неправильно. В итоге свыше 80 процентов штрафов были отменены.