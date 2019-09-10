Проект необычен, ведь в его создании может принять участие практически каждый человек. Он поддержан Фондом президентских грантов. О его сути корреспонденту "РГ" рассказал руководитель проекта Георгий Васильев.

Георгий, вы стали известны, как создатель первого ежедневного мюзикла "Норд-Ост", а также мультипликационного цикла "Фиксики". И вдруг "Всенаука"...

Георгий Васильев: Хотите сказать, где я и где наука? Но вообще-то я кандидат географических наук и когда-то был даже ведущим научным сотрудником, но потом ушел в бизнес - биржа, сотовая связь, музыкальный театр. Так что круг интересов, сами понимаете, очень широкий.

Почему вдруг "Всенаука"? Вообще-то не вдруг. Делая просветительский проект "Фиксики" для детей, я задумался о большом научно-просветительском проекте для взрослых.

Но этим давно занимаются научно-популярные журналы, есть вполне качественные телефильмы, отличные книги, кстати, шикарно иллюстрированные. Правда, эффект, к сожалению, не высок. Опросы показывают, что, например, треть россиян уверена, что Солнце вращается вокруг Земли, а люди жили в одну эпоху с динозаврами, почти половина, что антибиотики убивают вирусы, а радиоактивность - дело рук человеческих. А ведь все учились в школе, многие в институтах.

Георгий Васильев: Но почему так происходит? В школе в голову молодого человека за 11 лет стремятся "впихнуть" огромный объем информации. Но зачастую знания почему-то не хотят складываться в стройную картину мира. Львиная доля их вообще выветривается, как только человек покидает стены учебного заведения. А, выйдя из школы, человек сталкивается с еще более фрагментированным потоком информации. Каждый день ему сообщают что-то отрывочное. Он узнает, что открыли какую-то экзопланету, ген долгожительства, отыскали древний город и т.д. Подавляющее большинство людей воспринимает такие осколочные сведения как информационный шум, ведь в голове нет системы полочек, по которым их можно было бы разложить. А на входе часто нет фильтра, который сортирует информацию - отличает достоверную от непроверенной, научную от ложной, важную от бессмысленной.

На сайте "Всенаука" многие откроют для себя, что, например, антибиотик не убивает вирус. Фото: vsenauka.ru

Эйнштейн говорил: Образование - это то, что остается после того, когда забываешь все, чему учили в школе. Как же создать эту систему полочек? Собрать осколки знаний в единое целое?

Георгий Васильев: Сегодня наука накопила огромный объем самых разных знаний. Но они разрозненны. Даже ученые нередко плохо представляют, чем занимаются их коллеги из других областей науки. Если бы удалось перевести наиболее важные знания из разных наук на "человеческий" язык, то каждый мог бы получить ту самую систему полочек - связное представление о том, как устроен мир. Или, как вы сказали, сложить осколки знаний в единое целое. Два года назад я прочитал в МГУ курс лекций, где попытался сделать доступными для студентов важнейшие знания из самых разных сфер науки - от астрофизики и до нейрофизиологии. И увидел неподдельный интерес молодой аудитории к такому способу осмысления мира.

Так родилась идея программы "Всенаука". В чем ее суть? Мы хотим создать систему ориентиров в море научно-популярной и образовательной информации. Для этого проводим большой экспертный опрос, чтобы выявить "мини-набор макси-знаний". Так мы называем наиболее важные темы, которые формируют научную картину мира в голове современного человека.

А кто сделает отбор этих тем?

Георгий Васильев: После консультаций с десятками специалистов из разных областей науки мы отобрали 148 тем, которые помогают понять, как устроен мир. Осенью проведем опрос среди большого числа авторитетных ученых, преподавателей, популяризаторов науки, чтобы получить "вес" важности каждой темы. Кроме того, узнаем мнение широкой интернет-аудитории, но, естественно, результаты экспертного и "народного" опросов смешиваться не будут. В итоге в начале следующего года мы получим ранжированный список тем для программы "Всенаука": топ-10, топ-30, топ-50.

Согласно опросам, треть россиян уверена, что люди жили в одну эпоху с динозаврами, почти половина, что радиоактивность - дело рук человеческих. А ведь все учились в школе, многие в институтах

Этот материал уже заинтересовал популяризаторов науки, издателей, телеканалов, методистов, которые составляют школьные программы, словом, всех, кто участвует в производстве и распространении знаний. Наш опрос уже заинтересовал Российскую академию наук. Вице-президент РАН Алексей Ремович Хохлов предложил заслушать результаты исследования на Комиссии по популяризации науки и Комиссии по экспертизе федеральных государственных образовательных стандартов и учебников.

Такие выходы из проекта очевидны. Но как из этих 148 тем, из этих осколков сложить единую картину мира?

Георгий Васильев: Наша задача - дать человеку важнейшие компоненты этой картины. А уж, в каком порядке они соберутся в голове каждого конкретного человека, предсказать трудно.

Уже сегодня накоплены огромные запасы научно-популярного и образовательного контента - фильмы, книги, блоги, журналы, подкасты и т.д. Мы постараемся максимально облегчить людям поиск в этом океане информации качественного контента, связанного с "мини-набором макси-знаний". Здесь нам помогут системы семантического поиска, которые создаются нашими партнерами из лаборатории машинного интеллекта Яндекса и лаборатории искусственного интеллекта МФТИ.

Естественно, рекомендации по контенту будут предоставляться с учетом целевой аудитории. То, что подходит студентам, может быть непонятно школьникам или неинтересно пожилым людям. То есть каждой аудитории одни и те знания надо доносить на своем языке. Сложнее всего - фильтровать контент по качеству. Но это работа не сегодняшнего дня, это будущее. Сейчас главная задача - определить "мини-набор макси-знаний". Мы призываем читателей "РГ" принять участие в опросах "Всенауки". Мнение каждого человека очень ценно для нас. Адрес сайта, на котором проводятся опросы: vsenauka.ru.