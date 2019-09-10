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Спустя 33 года Эдди Мёрфи вновь встретил "золотого ребенка"

Новости
    10.09.2019, 13:41
Текст:   Олег Усков
Фото: kinopoisk.ru Фото: kinopoisk.ru
Фото: kinopoisk.ru

Некогда архипопулярный американский актер и комик Эдди Мёрфи встретился с исполнительницей титульной роли в комедии 1986 года "Золотой ребенок". То есть спустя 33 года это произошло.

Фото: kinopoisk.ru
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Как пишет THR, экс-"золотого ребенка" зовут Жасмин Рити и сейчас она работает директором по организации мероприятий в названном издании - The Hollywood Reporter.

Трогательное фото воссоединения было сделано в отеле на нынешнем МКФ в Торонто, где Мёрфи представляет свой новый фильм "Меня зовут Долемайт" (Dolemite Is My Name), где сыграл актера, комика и музыканта Руди Рэй Мура.

Жасмин с теплотой отозвалась о работе с Мёрфи, отметив, что ей тогда было всего шесть, но она хорошо помнит, как актер был к ней добр.

"Золотой ребенок" - приключенческая комедия Майка Ритч ("Флетч", "Флетч жив"), в центре которого - мальчик с мистическими способностями, оказывающийся на попечении соцработника Чендлера (Мёрфи). При этом за малышом, призванном спасти мир от демона, охотятся злодеи.

Лента собрала в прокате восемьдесят миллионов долларов. Рити в кино больше не снималась.

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