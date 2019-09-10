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10.09.2019 14:20
Рубрика: Экономика

Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по газопроводу OPAL

Текст: Евгений Гайва

Европейский суд юстиции отменил решение Еврокомиссии о предоставлении "Газпрому" полного доступа к мощностям газопровода Opal, сообщает ТАСС со ссылкой на решение суда.

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Тем самым суд стал на сторону Польши. Украина и Польша опасались, что доступ "Газпрому" к Opal позволит российской компании обойтись без транзита газа через территорию Украины.

Opal - трубопровод-отвод, который соединяет "Северный поток" с газотранспортной системой Центральной и Западной Европы. Газ поступает в Германию до границы с Чехией.

Россия могла несколько лет использовать только 50 процентов мощностей газопровода. "Газпром" просил разрешить ему использовать газопровод на полную мощность, поскольку является единственным поставщиком газа в "Северный поток".

Осенью 2016 года ЕК разрешила "Газпрому" участвовать в аукционах еще на 40 процентов транзитных мощностей Opal.

Экономика Отрасли Нефть и газ Компании Нефть и газ Газпром Международные организации Европейский союз Европейская комиссия
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