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10.09.2019 10:33

В детских игрушках обнаружено повышенное содержание токсичных металлов

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Согласно исследованию, проведенному Федеральным институтом оценки рисков (Германия, BfR), во многих металлических и пластиковых детских игрушках содержится никель в повышенных концентрациях, что может стать причиной аллергии у детей.

Из самых разных образцов 168 игрушек высокое содержание никеля было обнаружено в 41 изделии, а это почти четверть продукции (24%), при производстве которой были нарушены стандарты, применяемые к этой группе товаров.

Фото: iStock
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Никель в повышенных концентрациях может вызвать аллергическую реакцию, особенно если у ребенка чувствительная кожа. Так, в Германии почти у 10% детей диагностирована аллергия на никель, которая проявляется, например, в виде сыпи, покраснения кожи и зуда при контакте с аллергеном.

Согласно европейскому стандарту, все изделия, содержащие токсичный металл, должны соответствовать установленному нормативу: предельное значение выделения никеля в неделю не должно превышать 0,5 микрограмма на квадратный сантиметр.

Но на сегодняшний день практически не было исследований, определяющих соблюдение этого норматива для игрушек. Исследование BfR - одно из немногих, которое выявило серьезное превышение допустимых пределов. Выяснилось, что особенно нарушены стандарты при изготовлении металлических игрушек: в 29 из 32 изделий было опасное превышение содержания никеля, в некоторых образцах - в 800 раз больше принятого стандарта.

Похожий вывод получился в результате расследования Федерации охраны окружающей среды и природы Германии (BUND). Предметом изучения было содержание в игрушках вредных фталатов, часть из которых классифицируются ЕС как токсичные. Из девяти протестированных игрушек только один образец был без повышенного содержания фталатов, полициклических ароматических углеводородов (ПАУ), формальдегида и нейротоксичного толуола.

Фото: Istock
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Дети, у которых развивается аллергия на никель, как правило, всю жизнь страдают из-за контактов с никельсодержащими материалами. А между тем, предметов и материалов, в которых содержится никель, очень много, например, это: краски, ювелирные изделия, продукты питания и имплантаты.

Эксперты призывают родителей обращать внимание на качество детских игрушек. Они рекомендуют вместо металлических и пластиковых покупать экологически чистые деревянные игрушки, которые не содержат опасные для здоровья детей вещества.

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