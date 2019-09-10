Трамп назвал "балбесами" своих конкурентов на выборах

Президент США Дональд Трамп раскритиковал своих конкурентов на республиканских праймериз перед президентскими выборами 2020 года. Причиной стала новость о том, что экс-губернатор штата Южная Каролина Марк Сэнфорд решил составить конкуренцию Трампу в борьбе за президентское кресло, став третьим кандидатом от Республиканской партии.

Его, а также еще двух кандидатов - бывшего губернатора Массачусетса Билла Уэлда и бывшего конгрессмена-республиканеца Джо Уолша - Трамп сравнил с персонажами популярного в 1920-1970 годы комедийного сериала "Три Балбеса". Глава Белого дома призвал своих сторонников мужаться в связи с возвращением Сэнфорда.

Трамп также заявил, что не собирается участвовать в возможных телевизионных дебатах республиканских кандидатов на пост президента. По его мнению, это рекламный трюк. "У них всех меньше 1% рейтинга. Я не собираюсь придавать им авторитета", - цитирует президента РИА Новости.

В США действующие президенты редко сталкиваются с оппозицией в собственной партии при попытке переизбраться на второй срок. В последний раз подобное произошло в 1992 году, когда Пэт Бьюкенен безуспешно пытался добиться номинации Республиканской партии в обход действовавшего президента Джорджа Буша-старшего. Буш без труда победил Бьюкенена на праймериз, но проиграл выборы демократу Биллу Клинтону.

Напомним, 59-е выборы президента США состоятся в ноябре 2020 года. Действующий президент Дональд Трамп будет баллотироваться на второй срок. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, состоится с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).