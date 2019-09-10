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Рубрика: В мире

Трамп пошутил по поводу своих волос

Фото: AP Photo/Evan Vucci Фото: AP Photo/Evan Vucci
Фото: AP Photo/Evan Vucci

Президент США Дональд Трамп во время своего выступления в Северной Каролине неожиданно начал говорить о своей шевелюре.

Фото: REUTERS/JONATHAN ERNST
Трамп съязвил в адрес человека с длинными волосами

А началось все с негодования по поводу маленькой площадки, которая не смогла вместить всех желающих послушать американского лидера. "Я бы хотел, чтобы у нас была арена побольше. Мы пытались найти место", - заявил глава Белого дома, подчеркнув, что он готов даже под дождем стоять. В этом случае его волосы намокли бы.

"И я бы доказал, что это мои настоящие волосы. Возможно, они не так хороши, но лучше, чем у большинства моих ровесников. Намного лучше", - пошутил политик.

В мире США Дональд Трамп
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