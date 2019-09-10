Трамп уволил советника по нацбезопасности Болтона

Президент США Дональд Трамп уволил своего советника по национальной безопасности Джона Болтона. О своем решении американский лидер сообщил на своей странице в Twitter.

"Накануне я уведомил Джона Болтона, что Белый дом больше не нуждается в его услугах", - написал Дональд Трамп.

"Я, а также многие в администрации были категорически не согласны со многими его предложениями. Поэтому я попросил его уйти в отставку. Заявление было передано мне этим утром", - объяснил причины своего решения американский президент, а также поблагодарил Болтона за работу и сообщил, что имя нового советника по вопросам нацбезопасности назовет на следующей неделе.

Болтон занимал должность советника Трампа по вопросам нацбезопасности с апреля 2018 года.