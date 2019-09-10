Трампа спросили про американского шпиона в России

Президент США Дональд Трамп прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о вывозе американского шпиона из России.

"Мне об этом ничего не известно", - заявил Трамп на вопрос журналистов. Президент также отметил, что уже ознакомился с заявлением ЦРУ, которое не отрицает сам факт эвакуации своего источника, однако называет "спекуляциями" сообщения о том, что такое решение было принято из-за опасения, что глава США может разоблачить информатора.

Напомним, накануне телеканал CNN, ссылаясь на свои источники, сообщил, что американцам удалось успешно вывезти из России одного из своих самых высокопоставленных шпионов. Сообщалось, что на такой экстренный шаг спецслужбы пошли после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом.

В ходе той встречи обсуждалась ситуация вокруг террористов из "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), и Трамп приводил секретные сведения, полученные им от разведки. Телеканал утверждает, что после этого в спецслужбах приняли решение эвакуировать своего информатора, опасаясь, что американский президент может его выдать по неосторожности.