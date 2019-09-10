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10.09.2019 07:06
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Ученые выяснили, как влияет на жизнь килограмм жира на животе

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Известно, что висцеральный - брюшной - жир опасен развитием сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и других недугов. В рамках новой работы с участием более 325 тысяч человек специалисты из Уппсальского университета (Швеция) пришли к выводу, что глубинный жир особенно опасен для женщин.

- Такие результаты нас удивили. Особенно, если учитывать, чем грозит килограмм брюшного жира. Так, каждый набранный килограмм висцерального жира может увеличить риск развития диабета второго типа у женщин более чем в семь раз. Такое же количество жира у мужчин повышает вероятность появления заболевания чуть более чем в два раза, - отметил доктор Аса Йоханссон.

Фото: iStock
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Специалист пояснил, что при наборе веса риск развития диабета значительно возрастает у людей с небольшим животом. При этом появление дополнительного жира у достаточного полного человека действует на здоровье менее губительно.

- Основной причиной абдоминального ожирения является то, что мы слишком много едим и слишком мало тренируемся, - предупредили исследователи.

Общество Здоровье
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