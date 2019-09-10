На 80-м году ушел из жизни почетный президент Федерации спортивных журналистов России Игорь Борисович Масленников. Коренной москвич, интеллигентнейший человек и прекрасный товарищ, он родился 10 января 1940 года.

Как и его родители, увлекался греблей. И настолько серьезно, что решил было посвятить жизнь спорту и только спорту. Даже перешел учиться в школу рабочей молодежи, чтобы уделять больше времени тренировкам в клубе "Стрелка", в котором, кстати, занимались и его родители, а мама Татьяна Васильевна была даже чемпионкой СССР. Игорь стал мастером спорта, вошел в состав сборной страны. Поступил в Инфизкульт.

Но тянула к журналистике. Печатался в "Советском спорте", став в 1968 году ее корреспондентом. Сначала писал о гребле, лыжах. Среди его героев гребцы Вячеслав Иванов, Анатолий Сасс, лыжники Галина Кулакова и Вячеслав Веденин, биатлонист Александр Тихонов… Спортсмены становились его друзьями на долгие годы. А Игорь Борисович, человек широкой души, знакомил с ними и нас, тогда молодых журналистов. Далеко не все в этой профессии так щедры, как Игорь. Он был действительно "золотым пером", не раз выигрывая творческие конкурсы спортивных журналистов

В 1987 году Игорь Масленников был избран президентом Федерации гребли на байдарках и каноэ. Для журналиста - случай не совсем типичный. В 1988 году Игорь Борисович стал главным редактором журнала "Спортивная жизнь России". И очень долго именно его стараниями это одной из старейших спортивных изданий не теряло подписчиков. Увы, судьба журнала, как и многих других СМИ, сложилась трудно. Игорь Борисович буквально героически, до последнего номера боролся за его выживание.

В годы перестройки Игорь Борисович Масленников спас от исчезновения Федерацию спортивных журналистов России. Раздавались голоса с требованием закрыть, не признавать, изобрести нечто новенькое. И тогда Игорь Масленников, презрев все трудности, взял на себя тяжкое бремя президентства, выведя ФСЖР из-под огня недоброжелателей. Особенно много делал Масленников для ветеранов. Это при нем стал проводиться набравший ныне праздник "Серебряной Лани". Это он добился в Международной Ассоциации спортивной прессы (АИПС), чтобы наша с ФСЖР была признана правопреемницей прежней всесоюзной федерации.

Затем долгие годы Игорь Борисович участвовал в работе ФСЖР как ее Почетный президент.

Буквально пару недель назад мы встречались. Обсуждали наши спортивные журналистские дела. Игорь, никогда не жалующийся и презирающий плакс, вдруг заговорил о своей болезни. И стало понятно, что дело серьезно.

Сегодня утром сыновья Игоря Борисовича сообщили: он скончался в реанимации московской больницы на улице Вавилова.

Мы будем помнить Тебя, наш дорогой коллега, товарищ и замечательный друг.