Новости

Врач рассказала, как правильно чихать 16:10
В США украли окаменелости на 100 тысяч долларов 16:07
Путин поручил проработать возможность новых раскопок в Кремле 16:04
В Ленобласти четыре человека пострадали в ДТП со "скорой" 16:02
Audi представила внедорожник с огромным клиренсом 16:00
Джеки Чан в последний момент отметил свой визит в Россию 15:53
Еще одно уголовное дело возбудили против совладельца Нота-банка 15:53
В заповеднике "Аркаим" обнаружено редкое детское погребение 15:50
Озера на Титане оказались воронками от мощных взрывов 15:47
Жителя Сочи обвинили в изнасиловании двух малолетних детей 15:43
Володин поручил проверить деятельность Навального и Соболь 15:27
Врач рассказал, может ли использование дезодоранта довести до рака 15:22
Актриса Мишель Пфайффер приедет в Россию 15:21
"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы 15:14
В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы 15:11
Астрономы анонсировали первое видео с черной дырой и горизонтом событий 15:07
Mazda рассказала, когда новая "трёшка"-седан появится в России 15:00
Медведев призвал восстанавливать отношения РФ и ЕС без всяких условий 14:58
ИЭМЗ "Купол" готов к поставке продукции для космодрома "Восточный" 14:57
Эрдоган: Турция не сможет справиться с новой волной беженцев 14:45
Фергюсон раскритиковал Нурмагомедова за бой против Порье 14:42
Пирс Броснан благословил идею сделать Джеймса Бонда женщиной 14:42
В Подмосковье обнаружили съедобные грибы, которые нельзя собирать 14:39
Под Тамбовом нашли тела двух молодых людей, пропавших 11 дней назад 14:31
Жителей Югры в лесу напугал медведь 14:23
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 15:11
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В труднодоступном районе Узбекистана найдены древние петроглифы

Текст: Денис Передельский
Фото: J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw Фото: J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw
Фото: J. Krolikowski / Institute of Archaeology of the University of Warsaw

Группа польских археологов из Варшавы, работающая в Узбекистане, обнаружила на склонах высокогорной долины Кызыл-Дара ранее неизвестный кластер наскальных рисунков, возраст которых исчисляется тысячелетиями.

Как сообщает Science in Poland, исследователи из Варшавского университета уже несколько лет проводят раскопки в горах Чаткал на северо-западе Узбекистана. За это время им удалось обнаружить следы нескольких стоянок человека возрастом порядка 40 тысяч лет. Новая находка оказалась еще более удивительной.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
На дне Саянского моря найден "женский айфон" возрастом 2100 лет

"Местные жители рассказали нам, что недалеко от места наших раскопок на скалах видны резные изображения, - говорит доктор Малгожата Кот, руководитель экспедиции. - Мы решили взглянуть на них сами. Информация подтвердилась, мы убедились в том, что количество наскальных работ поистине огромно. До сих пор они были совершенно неизвестны ученым".

Скопление петроглифов расположено на склонах высокогорной долины Кызыл-Дара. Они выполнены на огромных плоских скалах, расположенных на высоте от 2500 до 3100 метров над уровнем моря. По словам доктора Кот, это одно из самых высокогорных мест с наскальным искусством такого типа в Узбекистане.

В основном древние художники изображали животных. Наиболее популярны среди них горные козлы - изображения этого животного встречаются чаще всего.

По мнению ученых, на скалах преимущественно изображены сибирские горные козлы - это самый крупный вид на Земле. В настоящее время они находятся в списке исчезающих видов. Длина рогов этих животных может достигать почти полутора метров, а вес самцов превышает 100 кг.

Исследователи отмечают, что петроглифы расположены в труднодоступном месте. Найти их археологам помогли альпинисты.

На дне Балтики найден королевский корабль, затонувший в 1495 году
Ученые описали ранее неизвестное шестое массовое вымирание
Культура Арт Музеи и памятники Общество Наука В мире экс-СССР Узбекистан Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

"Роснефть" ответила на претензии США о поставках нефти из Венесуэлы
Банк России намерен прямо ограничить выдачу ипотеки с низким взносом
Суд Евросоюза ограничил права "Газпрома" по газопроводу OPAL
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Российский госдолг впервые за пять лет стал отрицательным