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10.09.2019 10:15
Рубрика: В мире

В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

Текст: Сергей Новиков

В ходе крупного пожара в больнице Дюссельдорфе на западе Германии погиб один человек, более 70 пострадали.

В Сочи при пожаре в частном доме погибла девушка

Как указывает издание Welt, сообщение о возгорании в госпитале Marien Hospital Duesseldorf в районе Пемпельфорт поступило пожарным накануне поздно вечером. Выдвинувшиеся на место ЧП пожарные расчеты боролись с возгоранием более часа, всего было задействовано более 180 пожарных.

Сообщается, что очаг возгорания располагался в одной из палат на втором этаже. В результате находившийся там 77-летний пациент скончался. 11 сейчас находятся в тяжелом состоянии.

В мире Европа Германия
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