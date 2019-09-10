В Дюссельдорфе один человек погиб при пожаре в больнице

В ходе крупного пожара в больнице Дюссельдорфе на западе Германии погиб один человек, более 70 пострадали.
Как указывает издание Welt, сообщение о возгорании в госпитале Marien Hospital Duesseldorf в районе Пемпельфорт поступило пожарным накануне поздно вечером. Выдвинувшиеся на место ЧП пожарные расчеты боролись с возгоранием более часа, всего было задействовано более 180 пожарных.
Сообщается, что очаг возгорания располагался в одной из палат на втором этаже. В результате находившийся там 77-летний пациент скончался. 11 сейчас находятся в тяжелом состоянии.
Feuer in Düsseldorfer Klinik: Patient stirbt bei Krankenhausbrand https://t.co/hyvPwEjFrC pic.twitter.com/UVAHOU7r3X— City Report - pnr24 (@CityReport) 10 сентября 2019 г.