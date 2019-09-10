В Китае суд приговорил к смертной казни похитителя ребенка

Гражданина Китая приговорили к высшей мере наказания за похищение и убийство несовершеннолетнего.

Преступление было совершено в мае прошлого года. Лин Юаньцзе похитил жившего по соседству девятилетнего мальчика, чтобы затем получить за него выкуп. Но ребенок отказался следовать указаниям злоумышленника. Мужчина разозлился и убил похищенного, а тело спрятал на чердаке.

Суд города Сианя приговорил Лин Юаньцзе к смертной казни, а его сообщник Чжао Юйхао получил пожизненный тюремный срок, сообщает ТАСС.