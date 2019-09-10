В МИД прокомментировали "эвакуацию американского шпиона из РФ в США"

В российском министерстве иностранных дел прокомментировали появившуюся в СМИ информацию об эвакуации американского шпиона из России в 2017 году.

"Сложно комментировать часть, связанную с "очень ценным агентом". Это пусть ЦРУ подтверждает или опровергает. А вот что касается встречи Лаврова и Трампа, то такого бреда CNN еще не придумывала. Чистой воды паранойя", - приводит газета "Коммерсант" слова высокопоставленного источника в МИД РФ.

Напомним, накануне телеканал CNN со ссылкой на свои источники сообщил, что американцам удалось успешно вывезти из России одного из своих самых высокопоставленных шпионов.

Сообщалось, что на такой экстренный шаг спецслужбы пошли после визита главы МИД РФ Сергея Лаврова в Белый дом. В ходе той встречи обсуждалась ситуация вокруг террористов из "Исламского государства" (запрещенная в России террористическая организация), и Трамп приводил секретные сведения, полученные им от разведки. Телеканал утверждает, что после этого в спецслужбах приняли решение эвакуировать своего информатора, опасаясь, что американский президент может его выдать по неосторожности.