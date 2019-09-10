В Минкультуры появится Департамент театров

Новости

Видео: Робота "Федора" достают из аппарата космического корабля 13:12
В Сургуте подросток угрожал родителям пистолетом, чтобы не идти в школу 13:11
Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым 13:03
Надаль рассказал, почему расплакался после завершения финала US Open 13:00
"Заряженного" универсала Lada Vesta Sport не будет 13:00
Звездная болезнь: новый Mercedes-Benz EQS дебютировал во Франкфурте 12:55
Режиссер "Гоголя" снимет screenlife-хоррор про воскрешение мертвецов 12:54
Федор Кудряшов: Проскакивали мысли, неужели не сможем выиграть 12:49
Жара в Москве продержится до пятницы 12:47
Лукашенко обозначил позицию по оказанию господдержки 12:46
Рейс из Новосибирска в Москву отложили из-за неисправности самолета 12:45
Большинство россиян уверены во вредном влиянии компьютерных игр 12:44
Судебные приставы Вологодчины помогли отцу встретиться с детьми 12:39
Роспотребнадзор в 40 раз сократит число санитарных норм и правил 12:36
Глава РФС высказался против совмещения Черчесовым работы в сборной и клубе 12:32
На Кубани при пожаре в частном доме погибли муж с женой 12:31
На Урале футбольные ворота насмерть задавили школьника 12:28
В Хабаровском крае унесло троих парней, купающихся при паводке 12:26
Родителей будут информировать о необходимых детям прививках 12:25
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика 12:24
Ученые описали ранее неизвестное шестое массовое вымирание 12:24
Вышел трейлер очередного ремейка слэшера "Черное Рождество" 12:16
На Сахалине реанимировали пациента после 25-минутной остановки сердца 12:09
Инвалид-колясочник из Приамурья совершил прыжок с парашютом 12:07
"Их сожгли, а потом заморозили": восстановлен ход последнего дня мезозоя 12:07
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Росреестр рассказал, как выбрать кадастрового инженера
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Что нового ждет выпускников в приемной кампании 2020 года
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
Кто сможет получить бесплатные лекарства в аптеках
10.09.2019 12:55
Рубрика: Культура

В Минкультуры появится Департамент театров

Текст: Инга Бугулова
В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров. Он будет создан до конца 2019 года, а ключевой его задачей станут вопросы развития театральной деятельности в стране, сообщил министр культуры Владимир Мединский.
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости
Фото: Сергей Мамонтов/РИА Новости

По его словам, сегодня в структуре министерства существуют 11 департаментов. Среди них Департаменты музеев, кинематографии, а все, что касается театров, входит сегодня в компетенцию Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. То есть, исключительно театральным искусством ни одно из подразделений не занимается.

- В структуре Министерства культуры РСФСР существовало подразделение, ответственное за работу с театрами. Сегодня это актуально вновь. Поэтому мы решили вернуться к этой практике и создать специализированный департамент, - приводит слова Владимира Мединского официальный сайт Минкультуры.

Фото: Михаил Метцель/ТАСС
Меньшиков рассказал о спектаклях нового сезона в театре им. Ермоловой

Он подчеркнул, что такое решение особенно актуально в Год театра, когда этой сфере уделяется повышенное внимание со стороны правительства.

- Успешно реализуются программы поддержки театров. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура". Отрасль показывает устойчивую динамику роста. Все это требует системного подхода и профессионального управления, - отметил министр культуры.

Сегодня в России 647 профессиональных театров, 19 из них - федерального ведения. В федеральных театрах число спектаклей с 2012 по 2018 годы увеличилось на 45 процентов, а посещаемость выросла на 41 процент, достигнув 5 миллионов зрителей. Объем финансирования сферы по линии минкульта за эти годы составил 21,5 миллиард рублей.

Культура Театр Правительство Минкультуры Год театра
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин внес три кандидатуры на должность главы Республики Крым
Правительство выступило против смягчения статьи УК о хранении наркотиков
Рада приняла закон об импичменте президента
Один человек пострадал при крупном пожаре в центре Геленджика
Билан извинился за испорченный праздник на Дне города в Самаре