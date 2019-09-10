В Минкультуры появится Департамент театров

В структуре Министерства культуры РФ появится новый департамент - Департамент театров. Он будет создан до конца 2019 года, а ключевой его задачей станут вопросы развития театральной деятельности в стране, сообщил министр культуры Владимир Мединский.

По его словам, сегодня в структуре министерства существуют 11 департаментов. Среди них Департаменты музеев, кинематографии, а все, что касается театров, входит сегодня в компетенцию Департамента государственной поддержки искусства и народного творчества. То есть, исключительно театральным искусством ни одно из подразделений не занимается.

- В структуре Министерства культуры РСФСР существовало подразделение, ответственное за работу с театрами. Сегодня это актуально вновь. Поэтому мы решили вернуться к этой практике и создать специализированный департамент, - приводит слова Владимира Мединского официальный сайт Минкультуры.

Он подчеркнул, что такое решение особенно актуально в Год театра, когда этой сфере уделяется повышенное внимание со стороны правительства.

- Успешно реализуются программы поддержки театров. Идет ремонт и модернизация театральных зданий в рамках нацпроекта "Культура". Отрасль показывает устойчивую динамику роста. Все это требует системного подхода и профессионального управления, - отметил министр культуры.

Сегодня в России 647 профессиональных театров, 19 из них - федерального ведения. В федеральных театрах число спектаклей с 2012 по 2018 годы увеличилось на 45 процентов, а посещаемость выросла на 41 процент, достигнув 5 миллионов зрителей. Объем финансирования сферы по линии минкульта за эти годы составил 21,5 миллиард рублей.