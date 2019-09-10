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10.09.2019 18:11
Рубрика: Власть

Зайдут без спроса

Минюст предлагает прописать порядок доступа в квартиры для проверки перепланировки
Текст: Владислав Куликов
Министерство юстиции РФ приступило к подготовке законопроекта, который пропишет особенности доступа приставов в квартиры граждан, когда надо проверить состояние помещений: не проводится ли опасная перепланировка, в порядке ли газовое оборудование и т.п.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Закон об исполнительном производстве планируется дополнить новой мерой принудительного исполнения: принудительный доступ в помещение во многоквартирном доме при осуществлении надзора за соблюдением порядка перепланировки, обслуживания и ремонта газового оборудования и т.п.

Последняя тенденция: в службу судебных приставов все чаще поступают дела, в которых требуется войти в квартиру гражданина - даже если он против. Суд вправе заставить человека открыть дверь, если, например, у соседей возникли опасения по поводу проводимого им ремонта.

Фото: Сергей Михеев/РГ
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В первую очередь процедурой пользуются жилищные инспекции, которые как раз и ищут опасные перепланировки. Так что минюст не изобретает какой-то новый правовой механизм и не ищет дополнительной работы судебным приставам, а только предлагает усовершенствовать практику. Так как на деле подчас возникают проблемы.

"В настоящий момент решения судов, которые предусматривают необходимость доступа в жилое помещение, исполняются крайне плохо, - сказала "РГ" адвокат Ольга Власова. - На мой взгляд, сейчас существует две проблемы. С одной стороны, в резолютивной части решения по конкретному делу суд не всегда четко формулирует, какие именно действия и кем должны быть осуществлены, чтобы решение было исполнимо".

А с другой стороны, по ее словам, приставы неохотно используют уже имеющиеся у них полномочия для того, чтобы обеспечить доступ в жилище для исполнения решения суда, в силу недостаточного правового регулирования осуществления этого полномочия пристава.

Жилищные инспекции выявляют квартиры, в которые надо постучаться: там проводится опасный ремонт или разводится антисанитария

Новации, разрабатываемые минюстом, добавят ясности и определенности, а значит, есть надежда, что приставы будут смелее использовать свои возможности. Когда все отработано, дело идет на лад.

Заставить хозяина открыть дверь надо, когда в квартире творится нечто опасное для всего дома, например ломают несущие стены. Или каким-то образом нарушается закон. Недавно в Санкт-Петербурге судебные приставы помогли жилищной инспекции войти в одну из квартир, где была оборудована дешевая гостиница. Нелегально.

А в Новосибирской области коммунальные службы по решению суда провели уборку в захламленной квартире.

Фото: Максим Григорьев / ТАСС
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"Женщина на протяжении длительного времени складировала мусор в своей квартире, что стало причиной антисанитарии, - рассказали в свое время в службе судебных приставов. - Жильцы дома неоднократно обращались с жалобами на соседку в администрацию города. Несколько раз создавались комиссии с целью обследования муниципальной квартиры, однако хозяйка не открывала двери".

Но после того как суд вынес решение и к дело подключились судебные приставы, коммунальными службами в квартире была проведена уборка и дезинфекция. Однако подобным юридическим хеппи-эндом заканчиваются далеко не все истории. Как напоминает адвокат Ольга Власова, действующее законодательство дает судебному приставу право входить без согласия должника в занимаемое им помещение. В данном случае речь тоже о должниках, только не финансовых. Раз суд обязал их открыть дверь, они должны это сделать. Однако, по ее словам, существующие нормы лишь устанавливают право пристава на вход в жилое помещение должника без его согласия, но не определяют порядок его реализации.

"С другой стороны, право на жилище - это одно из основных конституционных прав гражданина, закрепленное в Конституции РФ, говорит Ольга Власова. - Отсутствие детально определенного механизма реализации исполнительного действия, ограничивающего конституционное право, создает правовую неопределенность в возможности наступления негативных, прежде всего уголовно-правовых (ст. 139 УК РФ), последствий для судебного пристава-исполнителя и является существенным сдерживающим фактором в процессе исполнения". По ее мнению, проблему необходимо решать комплексно, и применительно ко всем категориям дел, где приставу надо принудительно войти в помещение должника.

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"Кроме того, целесообразно при вынесении соответствующего решения суда по отдельным категориям дел, по аналогии с делами о признании права собственности на недвижимое имущество, суду сразу в резолютивной части решения указывать на то, что данное решение является основанием для осуществления судебным приставом-исполнителем доступа в жилое помещение для осуществления соответствующих исполнительных действий", полагает Ольга Власова.

Закон дает приставам полномочия, но не прописывает детально, как войти в квартиру принудительно

В свою очередь адвокат Вячеслав Голенев полагает, что помимо предлагаемых изменений в Закон "Об исполнительном производстве", необходимо принять соответствующие методические рекомендации для приставов. При этом эксперты подчеркивают, что приставы только исполняют судебные решения, а инициаторами дел являются жилищные инспекции. Как пояснил "РГ" советник Федеральной палаты адвокатов Александр Боломатов, жилищные инспекции ищут в квартирах нарушения, которые ведут к разрушению дома или нарушению прав других жильцов.

Власть Право Жилищное право Правительство Минюст Жилищное законодательство
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