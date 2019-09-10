В "Садах Пекина" открылся ресторан Cameo, магазин одежды Ushatava и клиника косметологи Sambuca clinic

В элитном квартале апартаментов "Сады Пекина" (собственник и девелопер - компания "Галс-Девелопмент") открылись новые пространства - ресторан Cameo, "Мята Lounge" и bo-bo lounge, магазины дизайнерской одежды Unique Fabric, Ushatava и Post Meridiem, студия красоты Frida"s brows и клиника косметологии Sambuca clinic. Общая площадь новой инфраструктуры составила более 1 тыс. кв. метров.

Элитный квартал "Сады Пекина" состоит из двух зданий, которые включают в себя апартаменты и панорамные пентхаусы с видом на историческую Москву, Кремль и "Москва-Сити", помещения для организации офисов, а также подземную парковку и современную лаунж-зону на эксплуатируемой крыше.

"Квартал "Сады Пекина" представляет собой современное пространство для работы и жизни, которая по желанию наших покупателей может стать размеренной или динамичной. Коммерческие помещения и апартаменты востребованы не только для проживания, но и для ведения бизнеса, открытия магазинов и офисов", - комментирует Андрей Мухин, вице-президент компании "Галс-Девелопмент".

Концепция ресторана авторской кухни Cameo строится вокруг лучших российских сезонных продуктов. За еду и концепцию отвечает шеф-повар Евгений Цыганов. Гости могут расположиться в основном зале, за баром или за столом раздачи в формате chef's table и наблюдать за работой поваров на открытой кухне. Ресторан-кальянная "Мята Lounge" - премиальный ресторан европейской кухни с авторской барной и чайной картой. Bo-bo lounge - место, созданное с мыслью об одноименной новой элите общества, которой важен комфорт и качество получаемых услуг. К услугам гостей - hookah-меню, фреши и другие напитки.

UNIQUE FABRIC - магазин женской одежды, обуви, сумок, аксессуаров. Питерский дом моды с 2015 года выпускает собственную коллекцию под брендом "Черешня", а также предлагает вещи европейского, азиатского и российского производства. Ushatava - магазин дизайнеров Алисы Ушаковой и Нино Шаматавы, созданный в 2015 году. В коллекции бренда - аутентичные образы, базовые модели, одежда unisex, созданная с заботой об окружающей среде. Sambuca Clinic предлагает широкий спектр эстетических процедур для создания элегантного и ухоженного образа: инъекционные, аппаратные и терапевтические процедуры, контурная пластика, биоревитализация, перманентный макияж и др. Студия Frida"s brows специализируется на дизайне бровей и ресниц, профессиональном макияже и маникюре.

Элитный квартал "Сады Пекина" образует лаконичный архитектурный альянс с отелем "Пекин", который был построен по проекту Дмитрия Чечулина в 1949-1955 годах. Архитектурный проект разработан "Моспроект-2" им. М.В. Посохина. Комплекс расположен в окружении знаковых городских объектов культуры и искусства - концертный зал им. П.И. Чайковского, Московский Академический Театр Сатиры, Государственный Академический Театр им. Моссовета, и т.д. www.pekingardens.ru.

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Департамент внешних коммуникаций ПАО "Галс-Девелопмент":

Тел.: +7 (495) 662 66 24 доб. 5511, доб.1164, доб.1165

pr@hals-development.ru

Справка о компании:

ПАО "Галс-Девелопмент" - динамично развивающаяся девелоперская компания, специализирующаяся на сегментах жилой и коммерческой недвижимости, контролирует все этапы жизненного цикла проекта от разработки концепции до последующего управления готовым объектом. Основным акционером компании является Банк ВТБ. Компания входит в ТОП-5 крупнейших застройщиков Москвы. Общий объем девелоперских проектов "Галс-Девелопмент" составляет 2,2 млн кв. м. В 2016-2019 гг. компания ввела в эксплуатацию 9 объектов общей площадью около 800 тыс. кв. м: 1-я и 2-ая очереди жилого комплекса бизнес-класса "Наследие", элитный квартал Wine House, комплекс апартаментов "Сады Пекина", МФК "IQ-квартал" (ММДЦ "Москва-Сити"), элитный квартал "Театральный Дом", ЖК "Достояние", ЖК "Наследие". Общая площадь строящихся комплексов в портфеле компании составляет 800 тыс. кв. м. На стадии строительства находятся проекты: 4-ая очередь комплекса бизнес-класса "Наследие", многофункциональный комплекс "Искра-Парк", а также проект "Невская Ратуша" в г. Санкт-Петербурге. В 2018 году "Галс-Девелопмент" заключила договор на управление проектом МФК Match Point в качестве fee-девелопера. В портфеле компании находятся такие знаковые городские объекты, как "Центральный Детский Магазин на Лубянке", ГОК "Пекин", бизнес-центр SkyLight, БЦ "Даниловский форт", а также другие объекты в Москве и регионах. www.hals-development.ru

Материалы предоставлены ПАО "Галс-Девелопмент"