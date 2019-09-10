Видео: Александр Овечкин привел сына на тренировку "Вашингтона"

Один из лучших хоккеистов НХЛ Александр Овечкин вместе с партнерами по "Вашингтону" начал подготовку к новому сезону. На одну из тренировок он привел своего сына Сергея.

Начало подготовки к новому сезону для Овечкина сложилось не слишком удачно. На одной из тренировок он упал с велопипеда и разбил нос, а затем получил повреждение уже во время ледовых занятий. К счастью, обошлось без травм.

На очередное занятие Александр привел с собой сына Сергея, а его жена Анастасия снимала на видео, которое потом выложила в сториз на своей странице в Instagram. Помимо этого девушка также выложила фотографию, на которой хоккеист держит сына и оставила трогательный комментарий: "Кому-то очень понравилось у папы в раздевалке".