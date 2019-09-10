Видео: Робота "Федора" достают из аппарата космического корабля

Вернувшийся с Международной космической станции робот "Федор" опубликовал в своем Тwitter фото и видео, как специалисты РКК "Энергия" достают его из спускаемого аппарата космического корабля "Союз МС-14".

- Я вернулся в город Королев. Рад встрече со специалистами нашей легендарной космической фирмы. Теперь я в кофре (специальном контейнере - прим. ред). Жду указаний по дальнейшим проверкам по итогам полета, - написал он.

Напомним, российский антропоморфный робот "Федор" отправился к МКС в августе. На станции космонавты Александр Скворцов и Алексей Овчинин провели с ним несколько экспериментов. В частности, в режиме телеуправления "Федор" пытался состыковать электросоединители, работал с отверткой, ручной дрелью и другими инструментами. 7 сентября робот вернулся на Землю. Планируется, что во время следующего полета к МКС он может выйти за пределы станции в открытый космос.