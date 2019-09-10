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10.09.2019 15:07
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Астрономы анонсировали первое видео с черной дырой и горизонтом событий

Текст: Юлия Мякишева
Фото: @ehtelescope / twitter Фото: @ehtelescope / twitter
Фото: @ehtelescope / twitter

Ученые снимут фильм, показывающий, как массивные облака газа навсегда всасываются в пустоту.

В апреле ученые, работающие над проектом Event Horizon Telescope, показали миру фотографии черной дыры. Уже тогда они решили снять черную дыру на видео. Об этом сообщает phys.org. ЕНТ уже записал необходимые наблюдения и обрабатывает массу данных для создания первого ролика.

Фото: NASA/JPL-Caltech
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В дополнение к своим наблюдениям за черной дырой в галактике Messier 87 (M87), команда также посмотрела на ту, что находится в центре Млечного Пути - Стрелец A*.

Ученые отмечают, что черная дыра Стрелец A* более турбулентна и поэтому ее трудно наблюдать.

- Орбиты материи вокруг М87 циркулируют около месяца. В то время как орбиты вокруг Стрельца-А* могут занимать всего полчаса, в течение одной ночи наблюдения за Стрельцом-а* могут измениться на ваших глазах, - приводит портал слова директора проекта Шепа Доэльмана.

Он отметил, что к 2020 исследователи подготовят первый сырой фильм. Чтобы улучшить качество, ученым, в идеале, потребуется еще больше телескопов на Земле и на орбите.

Кстати, на прошлой неделе вся команда, состоящая из 347 ученых со всего мира, была удостоена премии за прорыв в фундаментальной физике, и выиграла 3 миллиона долларов за изображение, выпущенное 10 апреля.

Общество Космос Общество Наука Исследование черных дыр
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