Власти Польши борются со сбросом нечистот в Вислу

Власти Польши предпринимают экстренные меры по борьбе с экологическим загрязнением главной реки страны - Вислы, в которую за две недели вылилось более 2 миллионов кубометров нечистот. Об этом сообщил руководитель аппарата премьер-министра Польши Михал Дворчик.

"Всего в Вислу было сброшено более 2 миллионов кубометров нечистот, но теперь их будет все меньше и меньше. На данный момент активирована система очистки, которая каждый день наращивает свою мощность. Цель - стопроцентная эффективность", - приводит слова чиновника телеканала Euronews.

Он добавил, что "это временное решение, пока не будет отремонтирован подземный туннель, где ранее произошел сбой", приведший в загрязнению. Речь идет о вышедших из строя двух канализационных коллекторов, из-за чего сточные воды попросту оказались сброшены в главную реку страны. В министерстве здравоохранения Польши назвали произошедшее "экологической катастрофой".