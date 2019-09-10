Володин открыл осеннюю сессию Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин открыл осеннюю сессию нижней палаты парламента. Он предупредил коллег, что в течение ближайших четырех месяцев их ждет интересная и напряженная работа. Один из главных приоритетов - повысить качество законотворчества. То есть надо принимать такие документы, которые действительно заработают так, как это задумали депутаты.

Открывая пленарное заседание, Володин обозначил главные задачи, которые стоят перед народными избранниками. "Расслабляться нельзя, следует всего себя отдать работе в эти ближайшие четыре месяца", - указал он.

А заняться есть чем, объяснил спикер. На сегодняшний день в думском законотворческом "портфеле" 1311 законопроектов, напомнил он.

Курс на Послание

Первоочередные документы, которые следует принять, посвящены законодательному обеспечению реализации Послания президента Федеральному Собранию, также реализации национальных проектов.

Эта работа в Думе носит системный характер - специально создана комиссия во главе с первым зампредом ГД Александром Жуковым. В ее состав входят представители всех фракций и профильных комитетов. Из 85-и пунктов плана по реализации Послания депутатам на данный момент удалось выполнить 55 "Внесения14-ти законопроектов ожидаем от правительства", - заметил Володин. Еще семь инициатив, которые депутаты ждут от кабмина, необходимы для реализации нацпроектов. В связи с этим он попросил правительство ускорить эту работу.

- Нам важно сделать все, чтобы до конца осенней сессии все необходимые законопроекты были приняты. Они по сути судьбоносные, - подчеркнул председатель ГД.

Чтобы законы заработали

Еще одна главная задача, которую назвал Володин, связана с повышением качества законотворчества. Депутаты уже сделали для этого немало - прекратилось ускоренное принятие инициатив без подробного обсуждения, когда объединялись сразу несколько чтений. Кроме того, Госдума пошла по пути проведения экспертиз и слушаний с целью максимально подробно проработать документы. "Это дает плоды, качество законотворчества хотя бы и медленно, но повышается", - отметил глава нижней палаты.

Но нет предела совершенству, заметил он. Теперь важно обратить внимание на еще один фактор, от которого зависит эффективность принимаемых законов.

Сейчас, принимая законопроекты, депутаты часто идет по самому простому пути, объяснил Володин. А именно, значительное количество документов (почти каждый третий) носит отсылочный характер. А значит, для того, чтобы они заработали, правительство должно принять подзаконные акты.

У этого подхода немало недостатков. Во-первых, если депутаты принимают закон прямого действия, то берут ответственность на себя, объяснил спикер. С "отсылочными" законами такого нет. Во-вторых, перед их принятием граждане при знакомстве с тем или иным документом просто не могут понять, как именно он заработает. А если в проекте все досконально прописано, то общественность сможет поучаствовать в обсуждении, повлиять на его содержание.

В общем, надо повышать число инициатив прямого действия, резюмировал Володин. У депутатов, конечно, прибавится работы, да и министерствам это вряд ли понравится, пояснил спикер. Ведь народные избранники пропишут порядок реализации, от которого отступать будет нельзя.

Еще один недостаток - министерства иногда тормозят с принятием подзаконных актов. В результате документ принят и не работает, подчеркнул председатель ГД. Так было, например, с законом о карантине растений, принятом еще в 2014 году. Но с тех пор сроки принятия необходимой базы кабмин переносил более 20 раз! И важный закон "завис".

Та же история - и с долгожданными изменениями в Лесной Кодекс, которые касаются предупреждения и тушения лесных пожаров.

В эту сессию Госдума намерена изменить этот подход. А в тех случаях, когда без подзаконных актов не обойтись, взять их издание под контроль, работая в связке с кабмином. "Все это будет влиять на качество власти", - подчеркнул Володин.

Новый подход к бюджету

Еще один традиционный приоритет Госдумы - принятие нового бюджета. Не станет, конечно, исключением и нынешний год. Но проект главного финансового закона страны должен рассматриваться более качественно. "Было бы правильно, чтобы рассмотрение этого закона мы не сводили только к обсуждению финансирования конкретных объектов и строек", - подчеркнул Володин. Он отметил, что ряду важных вопросов депутаты придают второстепенное значение. Надо этот подход менять.

Во-первых, при рассмотрении бюджета надо уделить внимание созданию условий для реализации в регионах проектов в рамках государственно-частного партнерства. Ведь, если нет возможности подвести газ, электричество, бизнес отказывается участвовать в развитии экономики, привел пример спикер.

Создание условий для развития бизнеса - это прямой путь, чтобы регион сам мог себя обеспечивать, став бездотационным, уверен он.

При принятии основного финансового документа, надо решить еще одну задачу, которая обсуждается на протяжении многих лет, - выравнивание бюджетной обеспеченности территорий. Сейчас разница между "богатыми" и "бедными" регионами - троекратная, напомнил Володин. Это сказывается на качестве медицинских, образовательных и других услуг и в целом на качестве жизни.

- Нам необходимо поставить перед собой задачу сокращения этой разницы, - подчеркнул глава нижней палаты. Он пояснил, что эти стратегические вопросы необходимо проработать с Минфином при поступлении бюджета. Для этого Володин предложил провести специальные слушания в ГД.

Кроме того, перед принятием бюджета надо разобраться с проблемой средних зарплат работников образования и здравоохранения. Дело в том, что сейчас она может рассчитываться с учетом доходов управленческого персонала. И в результате, сказал Володин, рядовой учитель или врач получает недостаточную зарплату. Надо решить этот вопрос, заявил спикер, поддержав предложение на эту тему главы фракции "Единая Россия" Сергея Неверова.

Задачи на международной арене

Госдуме в новую сессию предстоит активная деятельность на международной арене. Так, депутатов ожидает работа в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), в которую Россия по просьбе большинства стран организации вернулась. Но просто вернуться - мало, надо добиться, чтобы с нашей страной считались, не пытаясь больше влезть в ее суверенные дела. И российские парламентарии в ходе новой сессии попытаются убедить ПАСЕ пересмотреть стратегию работы. А именно, уйти от двойных стандартов, попыток вмешательства.

- ПАСЕ создавалась как парламентская, а не политическая организация. И она должна отвечать своему предназначению, - призвал Володин. В частности, уйти от мониторингов и заявлений в угоду "некоторым странами", и заняться действительно важными вещами. Среди них борьба с общими вызовами (терроризм, незаконная миграция и другие) и принятие модельных законов. Кроме того, по мнению Володина, ПАСЕ должна бороться с попытками переписать историю, которые предпринимаются в Польше, на Украине и в ряде других стран.

- Мы со своей стороны планируем работу строить именно в этом ключе, - подчеркнул спикер.

До конца года депутатам также предстоит работа в ряде других межпарламентских форматов. Это Совещание спикеров парламентов стран Евразии, Конференция по борьбе с терроризмом и межрегиональному взаимодействию, Парламентская Ассамблея ОДКБ. Предстоит и очередная сессия Парламентского собрания Союза Беларуси и России.

- В международной деятельности Государственная Дума, как и прежде, будет руководствоваться интересами наших граждан, страны, - резюмировал спикер, -отстаивать принципы невмешательства в суверенные дела других государств, верховенства международного права и ведущей роли ООН.