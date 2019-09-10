Врач рассказал, может ли использование дезодоранта довести до рака

Врач-дерматовенеролог Алексей Едемский объяснил, чего стоит опасаться, ежедневно применяя дезодоранты и антиперспиранты.

Эксперт отметил, что частое использование средств от пота блокирует размножение бактерий. В итоге они становятся более агрессивными и делают запах от тела более интенсивным. Чтобы это почувствовать, достаточно один раз забыть воспользоваться дезодорантом. По словам Алексея Едемского, это объясняется привыканием микроорганизмов к средствам.

- Такое происходит, даже если вы используете натуральную косметику. Бактерии приспосабливаются к чему угодно, - пояснил aif.ru врач.

Чтобы этого избежать, следует иногда отказываться от дезодоранта. Например, семь дней пользоваться, семь дней - нет.

Также эксперт развеял слухи о том, что антиперспиранты из-за солей алюминия способны спровоцировать рак молочной железы.

- Нет таких доказательств. Чтобы у вас развился рак, нужно не просто мазаться антиперспирантом, а есть его, - подчеркнул врач.