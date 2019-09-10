Вратарь сборной Кюрасао умер перед матчем против Гаити

Вратарь сборной Кюрасао Жаирзиньо Питер был найден мертвым в отеле в Гаити накануне матча против этой команды в Лиге наций КОНКАКАФ.

31-летний вратарь был найден утром в номере отеля, где остановилась сборная Кюрасао. Он не дышал и не подавал признаков жизни. По предварительной информации, причиной смерти футболиста стала сердечная недостаточность, сообщает Sportnieuws.

Жаирзиньо Питер был вторым вратарем сборной Кюрасао. Карьеру он начал в 2007 году, а в 2013-м дебютировал за национальную сборную этого государства. В составе сборной он провел 11 матчей. Летом 2018 года Питер вместе со сборной Кюрасао стал победителем Кубка Короля. Тогда в решающем матче команда в серии пенальти одолела Вьетнам.

Партнеры по команде почтили память скончавшегося товарища. Видео с трогательной церемонией выложил в соцсети основной вратарь сборной Кюрасао Элой Рум.