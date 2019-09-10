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10.09.2019 15:48
Рубрика: Власть

За хранение данных россиян за рубежом оштрафуют на 18 миллионов рублей

Текст: Татьяна Замахина
За хранение персональных данных российских граждан за рубежом будут грозить штрафы до 18 миллионов рублей. Законопроект об этом прошел первое чтение в Госдуме.
Фото: istockphoto.com Фото: istockphoto.com
Фото: istockphoto.com

Данная информация должна храниться в базах данных исключительно на территории РФ. Интернет-организации и их сотрудники, которые используют хранилища за рубежом, будут оштрафованы.

Согласно законопроекту, штраф для граждан составит от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для должностных лиц - от 200 тысяч до 500 тысяч рублей, для юридических лиц - от 2 миллионов до 6 миллионов рублей.

За повторное нарушение предусмотрены штрафы для граждан в размере от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц - от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, для компаний - от 6 миллионов до 18 миллионов рублей.

Неисполнение обязанности по локализации баз с персональными данными создает угрозу безопасности граждан, заявили авторы - депутаты от "Единой России". Кроме того, хранение данных за рубежом препятствует эффективной борьбе с терроризмом и экстремизмом.

Фото: iStock
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Предлагаемые штрафы, по мнению авторов, сопоставимы с расходами, связанными с выполнением установленных законом требований.

Отметим, что Роскомнадзор ранее потребовал от Facebook и Twitter локализовать базы данных российских пользователей в РФ, но успеха не добился. Корпорациям были выписаны смешные штрафы. Это 3 тысячи рублей по статье 19.7 КоАП за непредставление информации.

"Столь незначительный для крупных интернет-организаций штраф явно несоразмерен характеру правонарушения и не способен побудить к соблюдению российского законодательства", - отмечается в пояснительной записке.

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