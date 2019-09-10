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10.09.2019 18:19
Рубрика: Власть

Все о гражданке Ивановой

Законопроект о Реестре населения примут в первом чтении
Текст: Юлия Кривошапко
Российская газета - Федеральный выпуск № 202(7960)
Создание единого реестра населения России выходит на финишную прямую. В понедельник, 9 сентября, законопроект об этом прошел через Комитет Госдумы по бюджету и налогам, а ранее получил поддержку Комитета по информационной политике,информационным технологиям и связи. Оба рекомендовали принять его в первом чтении. В реестр будут включаться базовые сведения о каждом гражданине - фамилия, имя, отчество, пол, дата, место рождения и смерти, номера паспорта, водительского удостоверения, СНИЛС, ИНН, а также дополнительная информация о семейном положении, родственных связях.
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости

Оператор - Федеральная налоговая служба - сможет получать данные из разных источников, в том числе других госструктур через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Фото: Екатерина Штукина/ РИА Новости
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Создание федерального реестра населения позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, с его помощью власти рассчитывают обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физлиц, повысить собираемость платежей в бюджетную систему, сократить число мошенничеств при получении мер социальной поддержки.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин ранее говорил, что создание ресурса займет около трех лет после того, как будет принят соответствующий закон.

Реестр населения создается на базе Единого электронного госреестра ЗАГС, оператором которого также является налоговая служба. Ресурс заработал в октябре 2018 года. Он позволил объединить в одном "облаке" 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС. Это стало серьезным шагом к развитию цифрового государства и созданию единого реестра граждан страны.

В госреестр собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилии. Сейчас в нем уже больше трех миллионов новых записей. К концу 2020 года должны быть оцифрованы акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.

Фото: istockphoto.com
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В мае 2019 года Федеральная налоговая служба сообщила о запуске мобильного приложения, которое позволяет гражданам проверять записи о себе и родственниках в Едином реестре ЗАГС.

Запрос делается через сканирование QR-кода на свидетельстве, после чего он автоматически направляется в центр обработки данных налоговой службы. Приложение бесплатное и доступно как пользователям устройств на базе операционной системы iOS, так и девайсов на базе Android.

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