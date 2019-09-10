Законопроект о Реестре населения примут в первом чтении

Оператор - Федеральная налоговая служба - сможет получать данные из разных источников, в том числе других госструктур через систему межведомственного электронного взаимодействия.

Создание федерального реестра населения позволит повысить оперативность и качество принимаемых решений в сфере государственного и муниципального управления, обеспечить достоверность и актуальность информации о жителях страны, сократить сроки оказания государственных и муниципальных услуг, отмечается в пояснительной записке к законопроекту.

Кроме того, с его помощью власти рассчитывают обеспечить переход на качественно новый уровень расчета и начисления налогов на доходы физлиц, повысить собираемость платежей в бюджетную систему, сократить число мошенничеств при получении мер социальной поддержки.

Глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин ранее говорил, что создание ресурса займет около трех лет после того, как будет принят соответствующий закон.

Реестр населения создается на базе Единого электронного госреестра ЗАГС, оператором которого также является налоговая служба. Ресурс заработал в октябре 2018 года. Он позволил объединить в одном "облаке" 6,4 тысячи разрозненных региональных информационных систем органов ЗАГС. Это стало серьезным шагом к развитию цифрового государства и созданию единого реестра граждан страны.

В госреестр собираются новые данные о рождении, регистрации браков, смене фамилии. Сейчас в нем уже больше трех миллионов новых записей. К концу 2020 года должны быть оцифрованы акты гражданского состояния, составленные с 1926 года.

В мае 2019 года Федеральная налоговая служба сообщила о запуске мобильного приложения, которое позволяет гражданам проверять записи о себе и родственниках в Едином реестре ЗАГС.

Запрос делается через сканирование QR-кода на свидетельстве, после чего он автоматически направляется в центр обработки данных налоговой службы. Приложение бесплатное и доступно как пользователям устройств на базе операционной системы iOS, так и девайсов на базе Android.