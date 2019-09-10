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10.09.2019 22:15
Рубрика: Культура

В монгольской гробнице найдены "золотые драконы"

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Совместная китайско-монгольская археологическая миссия при исследовании древней гробницы в Монголии обнаружила большое количество ценных артефактов, среди которых выделяются два позолоченных серебряных дракона.

Как сообщает агентство Синьхуа, речь идет о совместном исследовательском проекте. Миссия работает на севере Монголии, где расположено около 400 древних гробниц народа сюнну. В данном случае археологи изучили гробницу под обозначением М189.

Внутри усыпальницы они обнаружили большое количество золотых, серебряных, бронзовых, нефритовых и деревянных артефактов. Однако особое внимание ученых привлекли две статуэтки, изображающие драконов. Они изготовлены из серебра и сверху покрыты золотом.

Фото: Александр Юрьев / РИА Новости
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Фото: Institute of Archaeology of the Jagiellonian University
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"Длина каждого дракона составляет восемь сантиметров, - говорит доктор Лан Ваньли, глава китайской археологической команды. - Они изображены оглядывающимися на свои вертикальные хвосты. Эти изделия выполнены в стиле, характерном для Западной династии Хань (206 год до н. э. - 25 год н. э.)"

Он отмечает, что мастер уделил много времени деталям - драконьи рога, глаза, зубы и перья вырезаны очень искусно. Эксперты предполагают, что это были украшения для декоративного сосуда.

Доктор Лан считает, что два позолоченных серебряных дракона не только свидетельствуют о культурном обмене и взаимодействии между кочевыми народами севера и жителями центрального Китая, но и указывают на то, что владелец гробницы обладал высоким статусом в монгольском обществе.

Народ сюнну был союзом кочевых племен, также известных как гунны. Он возник примерно в конце III века до н. э. и оказал огромное влияние на китайскую и мировую историю. Во время правления династии Хань сюнну и китайский императорский двор сталкивались несколько раз в военных конфликтах.

"Эта гробница предшествует большинству аристократических гробниц сюнну, ранее обнаруженных в России и Монголии, - сказал Лан. - Наша команда также раскопала нефритовую пряжку, деревянные чаши, кожаную конскую сбрую и домашнюю утварь, колесницы и оружие".

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