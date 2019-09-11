20 сентября в Россию приходят новые iPhone. Брать или подождать?

10 сентября Apple провела презентацию новых продуктов. Были представлены три новых iPhone - 11, 11 Pro и 11 Pro Max, часы Apple Watch Series 5 и 10,2-дюймовый iPad.

Кратко пробежимся по основным нововведениям и фишечкам. Начнем с iPhone.

Вот что стало известно из презентации:

- Модель iPhone 11 - это преемница iPhone XR, который после анонса упал в цене (и будет падать еще). Отличие от предыдущей модели - второй объектив камеры для съемки в широкоугольном режиме, когда в кадр попадает больше объектов.

- Модели iPhone 11 Pro и 11 Pro Max - это наследники iPhone XS и XS Max. В них также добавили широкоугольные объективы с углом обзора 120 градусов и оставили основную камеру и телезум. В базовом iPhone 11 телезума нет.

- Все новые iPhone получили процессор Apple A13 Bionics, который показывает рекордную производительность и легко уделывает прошлогодний A12. Последний, в свою очередь, мощнее топового Snapdragon 855. То есть запас мощности даже у моделей 2018 года был очень неплохой, а у новых - просто какой-то невероятный.

- Экраны у новых iPhone остались такими же по диагонали: у iPhone 11 - 6,1 дюйма, у iPhone 11 Pro - 5,8 дюйма, у iPhone 11 Pro Max - 6,5 дюйма. "Челки" остались на месте. Габариты корпусов уменьшились на полмиллиметра, но старые защитные стекла (если кто пользуется) должны подойти, а вот чехлы придется покупать новые. Качество картинки, по словам Apple, выросло.

- Улучшилась работа Face ID - теперь она узнает владельца быстрее и поддерживает больше ракурсов.

- В iOS 13, которая выйдет 19 сентября, накануне старта продаж новых iPhone, появятся новые инструменты для обработки видео в приложениях "Камера" и "Фото", ночной режим, портретный режим для широкоугольной камеры, а также режим slow-mo для селфи-камеры.

- Новые iPhone поддерживают скоростную зарядку и имеют необходимое устройство в комплекте. Время автономной работы выросло на час, четыре и пять часов у iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max по сравнению с iPhone XR, XS и XS Max.

- Задняя панель стала матовой, добавился темно-зеленый цвет - в дополнение к белому, золотому и "серому космосу".

- Продажи всех трех iPhone стартуют в России 20 сентября, в следующую пятницу. iPhone 11 будет продаваться по цене 60 тысяч рублей за 64-гигабайтную версию, iPhone 11 Pro и Pro Max - от 90 тысяч и 100 тысяч рублей.

- iPhone XS и XS Max исчезли из продажи на сайте Apple, но остались у официальных и неофициальных ритейлеров.

Чего в новых iPhone не появилось, хотя многие очень ждали:

- Порт USB-C, версия на две SIM-карты для российского рынка, обратная беспроводная зарядка.

Перейдем к часам.

Главные нововведения в Apple Watch Series 5:

- Дисплей Always-On, который показывает время постоянно, а не только при подъеме запястья. В режиме ожидания яркость снижается, в режиме просмотра - увеличивается до максимально установленной.

- Компас, который он доступен в виде отдельного приложения и работает в качестве встроенного в некоторых приложениях (например, в картах) и даже на циферблатах, помогая ориентироваться.

- Новый корпус из титана, а также из белой керамики, устойчивой к появлению царапин.

- С выходом watchOS 6 появятся новые сервисы - отслеживание циклов, сканирование уровня окружающего шума и наблюдение за показателями здоровья и активности. Часы даже смогут спрогнозировать наиболее подходящий день для зачатия ребенка.

Остался новый 10,2-дюймовый iPad.

Вот чем он интересен:

- Он стал одним из самых дешевых - цены стартуют от 27990 рублей за не такую уж стыдную 32-гигабайтную версию.

- К нему можно подключить клавиатуру, превратив в легкий ноутбук.

- Есть поддержка стилуса Apple Pencil.

- Face ID отсутствует - вместо распознавания по лицу используется старый добрый сканер отпечатка пальца.

Кратко обо всем остальном:

- 1 ноября заработает потоковый сервис Apple TV+ с фильмами, сериалами и шоу. Стоимость подписки составит 199 рублей в месяц, при этом те, кто купит новый девайс, получит год доступа к TV+ бесплатно.

- 19 сентября заработает игровой сервис Arcade c "избранными" играми, отобранными Apple. Доступ к нему также стоит 199 рублей. Arcade будет доступен на iPhone, iPad, компьютерах и Apple TV.

- iOS 13 будет выпущена 19 сентября, iPadOS - 30 сентября.

Ответы на вопрос из заголовка:

- Если деньги жгут карман - конечно, брать, причем присмотреться к базовому iPhone 11. Зум - штука неплохая, но на практике широкоугольный объектив нужен куда чаще, и кадры с ним получаются необычайно эффектные. Не забывайте про самый шустрый в мире процессор с запасом мощности на несколько лет.

- Если хочется айфон, но денег мало - обратите внимание на модели предыдущих лет, начиная с iPhone 8. Они уже упали в цене и продолжат дешеветь, в том числе и у официалов. У прошлогоднего iPhone XR - рекордные продажи, а благодаря сниженному ценнику они лишь будут продолжать расти, потому что это "топ за свои деньги".

- Новые Apple Watch Series 5 на первый взгляд выглядят круто. Это сборник всего лучшего, что можно найти в часах на Android. Стоимость - соответствующая, решать вам. Зато предыдущие модели неизбежно подешевеют - присмотритесь.

- iPad - не очень мощный, зато очень недорогой, идеальный компаньон в дороге и дома. Клавиатуру не обязательно покупать фирменную от Apple - должна подойти любая с поддержкой Bluetooth и надежным креплением к корпусу.