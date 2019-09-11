Баскетболисты США проиграли Франции на ЧМ по баскетболу

Сборная США по баскетболу сложила полномочия действующих чемпионов мира. В четвертьфинале ЧМ в Китае американцы уступили команде Франции - 79:89. Это поражение прервало победную серию из 58 матчей в официальных матчах.

Накануне четвертьфинала США - Франция фаворитом в этой паре были американцы - по традиции, а не по составу. На нынешний турнир американцы привезли более чем скромный состав, где не было ни одного игрока, имеющего статус суперзвезды НБА. К сожалению для американцев, Кемба Уокер и Майлз Тернер вряд ли способны в одиночку совершить подвиг. Тем более, что и у французов в составе классных игроков хватало.

В первой четверти трудно было отдать преимущество одной из команд. Во второй французы сумели выйти вперед на 6 очков. После перерыва американцы смогли не только отыграться, но и вышли вперед на три очка.

Но заключительный игровой отрезок команда США постарается забыть, как кошмарный сон. Французы буквально порвали "звезд НБА" - 26:13. Французы не только выбили из турнира чемпионов мира, но и прервали беспроигрышную серию сборной США на официальных турнирах, которая остановилась на отметке 58 матчей.

Самым результативным игроком у американцев стал Донован Митчелл - 29 очков. Дабл-дабл оформил француз Руди Гобер (21 очко + 16 подборов), 18 очков набрал бывший игрок московского ЦСКА Нандо де Коло. Сборная Франции одержала первую победу в очном противостоянии с командой США с 1948 года.