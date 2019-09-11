Беларусь готова участвовать в госпрограммах Ирака

Готовность Беларуси участвовать в государственных программах Ирака по восстановлению экономики и инфраструктуры, поставлять для этих целей оборудование и технологии была подтверждена 11 сентября на встрече главы МИД РБ Владимира Макея с первым заместителем министра иностранных дел Ирака Низаром аль-Хайраллой. Он посетил Минск с рабочим визитом.

В белорусской столице, сообщает БЕЛТА, состоялся обмен мнениями по актуальным вопросам международной повестки дня и ситуации на Ближнем Востоке. Макей, в частности, подчеркнул в ходе встречи приверженность белорусской стороны принципам международного права, а также важность продвижения мирных инициатив и политического диалога в целях стабилизации обстановки и установления мира в регионе.

Стороны обсудили состояние и перспективы двусторонних отношений и высказались за расширение взаимодействия по всем вопросам, представляющим взаимный интерес. Они выразили общее мнение, что хороший импульс развитию экономических связей могла бы придать активизация взаимодействия между профильными государственными органами и представителями деловых кругов. Багдад проявил заинтересованность и в дальнейшем сотрудничестве с Минском в сферах образования, медицины, туризма.

Глава белорусского МИД и Низар аль-Хайралла подтвердили намерение укреплять всесторонний диалог между двумя дружественными странами, резюмирует агентство.