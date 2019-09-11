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11.09.2019 19:20
Рубрика: В мире

Слили в Вислу

Более двух миллионов кубометров нечистот попало в главную реку Польши
Текст: Ариадна Рокоссовская
Российская газета - Федеральный выпуск № 204(7962)
Экологической катастрофой обернулась неисправность очистных фильтров в двух трубах, ведущих в канализационный коллектор "Чайка" в польской столице. Нечистоты в течение двух недель стекали в Вислу, что привело к загрязнению этой реки, протекающей через всю страну и впадающей в Балтийское море.
Срочно построенный временный канализационный трубопровод должен остановить сброс нечистот в Вислу. Фото: AP Срочно построенный временный канализационный трубопровод должен остановить сброс нечистот в Вислу. Фото: AP
Срочно построенный временный канализационный трубопровод должен остановить сброс нечистот в Вислу. Фото: AP

Вчера - спустя две недели после аварии канализационной системы - в Государственной санитарной инспекции признали: в водах Вислы и Гданьского залива зафиксировано превышение допустимого уровня содержания кишечной палочки. "Санэпид призывает избегать контакта с водой", - сообщила радиостанция Radio ZET. Неудивительно, что Хельсинкская комиссия, руководящий орган Конвенции по защите морской среды Балтийского моря, уже обратилась к Польше за разъяснениями. Проект водоочистной системы "Чайка" появился в Польше еще в 70-е годы прошлого века, в 1990 году ее ввели в эксплуатацию, но лишь в 2012 году она заработала на полную мощность, то есть начала принимать и очищать сточные воды со всей Варшавы и соседних муниципальных образований. Только тогда нечистоты полностью перестали сбрасывать в Вислу, как того требует директива ЕС по сточным водам.

В Польше запретили купаться в Висле из-за попадания сточных вод

По словам профессора кафедры технологий водоснабжения и канализации Гданьского технологического университета Кшиштофа Червенка, которого цитирует местный телеканал TVN24, авария произошла из-за того, что воды эти практически вертикально падают по тоннелю в проложенную под Вислой большую горизонтальную трубу, по которой все нечистоты поступают на водоочистную станцию. Крепление тоннеля и трубы не выдержало напора и начало разрушаться, та же участь постигла и запасной тоннель, на который пытались переключить варшавскую канализацию после того, как стало известно о неисправности. Из-за этого с 28 августа в Вислу ежедневно попадало до 16 тысяч кубометров нечистот.

Но катастрофа заключается не только в этом. 13 октября в Польше пройдут парламентские выборы, главными противниками в которых являются две политические партии: правящая "Закон и справедливость" и оппозиционная "Гражданская коалиция", одним из лидеров которой является мэр Варшавы Рафал Тшасковский. И загрязненная Висла попала в эпицентр этого противостояния. Мэрия Варшавы во главе с Тшасковским сначала замалчивала проблему и пыталась приуменьшить ее значение, городской голова заявлял, что это был "контролируемый сброс сточных вод в Вислу и вода в Варшаве вполне безопасна". Тем временем правительство било в набат, министр здравоохранения Польши Лукаш Шумовский охарактеризовал ситуацию как "экологическую катастрофу". При этом до 2012 года в Вислу ежедневно сбрасывали до 228 тысяч кубометров отходов, то есть в четырнадцать раз больше, чем после нынешней "катастрофы", и прекратилось это только с вводом в эксплуатацию "Чайки".

Польские СМИ выяснили, куда летают первые лица

Что же это было на самом деле и какими будут последствия того, что за две недели в главную польскую реку вылилось, как утверждают в правящей партии, более двух миллионов кубометров нечистот, покажет время. К счастью, ситуацию удалось взять под контроль: в Варшаве запустили временный канализационный трубопровод через понтонный мост и в ближайшее время он начнет функционировать на полную мощность. По крайней мере, так говорит мэр. К несчастью, до выборов в Польше остается месяц, и объективную информацию о состоянии воды в Висле и Гданьской бухте можно будет получить только после их проведения.

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