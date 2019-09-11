Британский генерал испугался новой "Большой игры" с Россией

Чрезвычайный кабинет при британском правительстве (COBRA) вынужден начать работать круглогодично из-за угрозы со стороны России. Речь идет о так называемой "Большой игре", заявил глава Объединенного командования вооруженных сил Патрик Сандерс, чьи слова приводит издание The Telegraph.

"Большой игрой" называют геополитическое соперничество в XIX веке между британской и российской империями за господство в Южной и Центральной Азии.

Сандерс уверен, что в современных условиях "возвращение к конкуренции великих держав" подразумевает ведение войны одновременно как на поле боя, так и в киберпространстве. В этой связи генерал констатировал, что правительство Великобритании должно выработать новый механизм координации всех доступных властям ресурсов - от военных средств до учреждений, отвечающих за реагирование на гражданские кризисы. Сандерс настаивает на создании постоянно действующего национального органа, который был бы способен незамедлительно и своевременно реагировать на угрозы безопасности Великобритании. Как считает Сандерс, это обусловлено тем, что Россия и Китай угрожают вернуться к "Большой игре" в новой форме - "на стероидах".

Британия, по мнению генерала, ежедневно находится под угрозой оказаться объектом атак в киберпространстве "со стороны враждебных государств и практикующих насилие экстремистов". В этой связи он считает необходимым создать новый антикризисный механизм, ситуационный центр, помимо уже имеющегося кризисного кабинета при правительстве (COBRA).