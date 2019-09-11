Учащимся Великобритании в ближайшем будущем могут запретить носить наручные часы во время сдачи экзаменов. Такие изменения предложены Объединенным квалификационным советом, который отвечает за регулирование правил проведения экзаменов в стране. Так называемые умные часы, то есть электронные, с возможностью выхода в сеть уже запрещены повсеместно, но в совете отмечают, что запрет необходимо наложить на все часы в принципе.

Основным аргументом для этого служит тот факт, что членам экзаменационных комиссий становится с каждым разом все сложнее определять, какие именно часы находятся на руке школьника. Дело в том, что современные электронные версии настолько качественно имитируют на экране циферблат обычных механических часов и даже классическое тиканье, что местные учителя путаются.

"Они могут выглядеть как обычные часы, показывающее время. Но на самом деле стоит нажать кнопку, и они превращаются в гаджет с доступом к электронной почте и мессенджерам. И если их не запретить, то работа надсмотрщиков, контролирующих обстановку в экзаменационной комнате, становится крайне затруднительной", - уверен сэр Джон Данфорд, один из идеологов новых правил.

Авторы также подчеркивают, что, согласно действующим нормам, все помещения, где экзаменуются учащиеся, должны быть оборудованы настенными часами. Так что лишенные личных хронометров юные британцы все равно будут иметь возможность следить за временем. Помимо этого в документе специалисты предлагают ужесточить правила проверок аудиторий, а в туалетах и вовсе проводить специальные "зачистки" на предмет поиска шпаргалок и электронных гаджетов, спрятанных там недобросовестными учениками. Для этого предполагается создание специальных мобильных проверочных бригад.

Ужесточение правил, как отмечают в совете, на самом деле не является желанием остановить рост числа попыток обмануть образовательную систему с помощью современных технологий. Это вызвано банальной необходимостью идти в ногу со временем, обновляя экзаменационные правила. В докладе указывается, что на самом деле за последние годы число пойманных на обмане учеников в среднем остается одинаковым - около 2,7 тысячи человек. И самым популярным методом продолжает оставаться использование сотового телефона в связке с другими технологичными новинками. Кстати говоря, частный сектор не стоит в стороне. На рынке ряда западных стран уже можно найти готовые решения для борьбы с этой проблемой. В частности, одним из самых перспективных направлений является применение портативных детекторов сотовых телефонов и других имеющих выход в сеть приборов, способных в реальном времени отслеживать их использование учениками во время экзаменов.