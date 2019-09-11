Новости

В Каталонии отмечают главный национальный праздник 16:43
У посольства США в Кабуле взорвалась ракета в годовщину терактов 11 сентября 16:31
В Севастополе майор полиции осужден за избиение подчиненных 16:28
Среда стала самым теплым 11 сентября в Москве за последние 70 лет 16:27
В Подмосковье женщина внезапно ослепла от редкой болезни 16:20
Московская программа "Моя улица" получила престижную международную премию 16:13
Звезда "Ривердэйла" рассказала, что ее изнасиловали 16:10
АвтоВАЗ доработал картер коробки передач, устранил течь масла 16:02
Объявленного в розыск вице-мэра Первоуральска случайно нашли в Туапсе 16:00
В Петербурге ранее судимый мужчина выстрелил жене в голову 15:53
Капсульная коллекция Escada и британской певицы Риты Ора 15:51
Недоверчивый алтаец получил срок за покушение на убийство дочери 15:51
США испытали гиперзвуковые сани 15:47
В Петербурге поставят рекорд по стоянию на гвоздях 15:45
Под Тверью нашли сбитый во время войны бомбардировщик Пе-2 15:44
Вышло новое ретроспективное промо-видео продолжения "Во все тяжкие" 15:42
В Госдуме назвали преимущества четырехдневной рабочей недели 15:33
В Подмосковье зафиксированы первые ДТП с электросамокатами 15:28
Медведев даст ряд поручений по итогам программы "Диалог" 15:23
Сбербанк до конца года может понизить ставки по ипотеке 15:15
Медведев: Надо облегчить иностранным выпускникам вузов получение гражданства 15:14
На острове Эвбея найдена крепость VI века до нашей эры 15:13
Пьяный швед подал заявку на номер с фамилией президента США 15:07
В Югре мужчина застрелил знакомого после просьбы разуться 15:06
Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер 15:06
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Какие разрешения не нужны собственнику земли, чтобы построить дом
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
Что нельзя делать в день Усекновения главы Иоанна Предтечи, и почему это праздник
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
В каких регионах РФ квартиры дорожают быстрее всего
11.09.2019 15:35
Рубрика: В мире

Часы под запретом

В Британии введут новые правила на экзаменах
Текст: Алексей Чуриков
Учащимся Великобритании в ближайшем будущем могут запретить носить наручные часы во время сдачи экзаменов. Такие изменения предложены Объединенным квалификационным советом, который отвечает за регулирование правил проведения экзаменов в стране. Так называемые умные часы, то есть электронные, с возможностью выхода в сеть уже запрещены повсеместно, но в совете отмечают, что запрет необходимо наложить на все часы в принципе.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Основным аргументом для этого служит тот факт, что членам экзаменационных комиссий становится с каждым разом все сложнее определять, какие именно часы находятся на руке школьника. Дело в том, что современные электронные версии настолько качественно имитируют на экране циферблат обычных механических часов и даже классическое тиканье, что местные учителя путаются.

Британских школьников оставят без привычной еды

"Они могут выглядеть как обычные часы, показывающее время. Но на самом деле стоит нажать кнопку, и они превращаются в гаджет с доступом к электронной почте и мессенджерам. И если их не запретить, то работа надсмотрщиков, контролирующих обстановку в экзаменационной комнате, становится крайне затруднительной", - уверен сэр Джон Данфорд, один из идеологов новых правил.

Авторы также подчеркивают, что, согласно действующим нормам, все помещения, где экзаменуются учащиеся, должны быть оборудованы настенными часами. Так что лишенные личных хронометров юные британцы все равно будут иметь возможность следить за временем. Помимо этого в документе специалисты предлагают ужесточить правила проверок аудиторий, а в туалетах и вовсе проводить специальные "зачистки" на предмет поиска шпаргалок и электронных гаджетов, спрятанных там недобросовестными учениками. Для этого предполагается создание специальных мобильных проверочных бригад.

Британские профсоюзы пожаловались на ущемление прав рабочего класса

Ужесточение правил, как отмечают в совете, на самом деле не является желанием остановить рост числа попыток обмануть образовательную систему с помощью современных технологий. Это вызвано банальной необходимостью идти в ногу со временем, обновляя экзаменационные правила. В докладе указывается, что на самом деле за последние годы число пойманных на обмане учеников в среднем остается одинаковым - около 2,7 тысячи человек. И самым популярным методом продолжает оставаться использование сотового телефона в связке с другими технологичными новинками. Кстати говоря, частный сектор не стоит в стороне. На рынке ряда западных стран уже можно найти готовые решения для борьбы с этой проблемой. В частности, одним из самых перспективных направлений является применение портативных детекторов сотовых телефонов и других имеющих выход в сеть приборов, способных в реальном времени отслеживать их использование учениками во время экзаменов.

В мире Европа Великобритания
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

ОПЕК понизила прогноз мирового спроса на нефть
Медведев призвал создать условия для работы людей старшего поколения
Советские нормативы прекратят действовать с 2020 года
В Кремле назвали недопустимыми санкции США против российских силовиков
Президент Украины подписал закон об отмене депутатской неприкосновенности