Бывший замначальника ОМВД "Лефортово" приговорен к 8 годам

Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Лефортовский районный суд в среду признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Другого фигуранта дела - предпринимателя Евгения Тарасова - суд приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии. Однако он был освобожден в зале суда, так ему зачли срок нахождения в СИЗО.

По версии следствия, с августа 2015 года по май 2016 года майор юстиции Шулая присвоил ранее изъятые по находящимся в его производстве уголовным делам вещдоки - деньги и драгоценности на общую сумму около 350 млн рублей. Драгоценности общим весом более 20 килограммов были изъяты после задержания банды грабителей из Молдавии. Как считают следователи, зам начальника отдела вернул драгоценности и деньги, похищенные грабителями, владельцу ювелирного магазина. За что получил от ювелира "вознаграждение". При этом полицейский привлек индивидуального предпринимателя Тарасова для того чтобы тот помог продать часть похищенных ценностей.

Шулая задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД, когда он пытался вернуть в сейф вещдоки, зная о предстоящей служебной проверки. Чтобы скрыть служебный подлог, майор предложил потерпевшему по другому делу о краже сообщить, что у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 млн. В качестве компенсации он предложил мужчине денежное вознаграждение. Однако потерпевший сообщил об этом в службу собственной безопасности полицейского ведомства.

Подсудимые вину не признали и просили суд вынести оправдательный приговор, так по их словам, по этому делу не были установлены потерпевшие, а деньги и драгоценности не были признаны вещдоками.