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11.09.2019 21:03
Рубрика: Происшествия

Бывший замначальника ОМВД "Лефортово" приговорен к 8 годам

Текст: Иван Егоров

Бывший замначальника отдела полиции района Лефортово, глава следственного отделения Анзор Шулая, получил 8 лет колонии.

Фото: iStock
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Лефортовский районный суд в среду признал его виновным в злоупотреблении должностными полномочиями и служебном подлоге. Другого фигуранта дела - предпринимателя Евгения Тарасова - суд приговорил к трем годам и 11 месяцам колонии. Однако он был освобожден в зале суда, так ему зачли срок нахождения в СИЗО.

По версии следствия, с августа 2015 года по май 2016 года майор юстиции Шулая присвоил ранее изъятые по находящимся в его производстве уголовным делам вещдоки - деньги и драгоценности на общую сумму около 350 млн рублей. Драгоценности общим весом более 20 килограммов были изъяты после задержания банды грабителей из Молдавии. Как считают следователи, зам начальника отдела вернул драгоценности и деньги, похищенные грабителями, владельцу ювелирного магазина. За что получил от ювелира "вознаграждение". При этом полицейский привлек индивидуального предпринимателя Тарасова для того чтобы тот помог продать часть похищенных ценностей.

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Шулая задержали сотрудники службы собственной безопасности МВД, когда он пытался вернуть в сейф вещдоки, зная о предстоящей служебной проверки. Чтобы скрыть служебный подлог, майор предложил потерпевшему по другому делу о краже сообщить, что у него похитили не 400 тысяч рублей, а 10 млн. В качестве компенсации он предложил мужчине денежное вознаграждение. Однако потерпевший сообщил об этом в службу собственной безопасности полицейского ведомства.

Подсудимые вину не признали и просили суд вынести оправдательный приговор, так по их словам, по этому делу не были установлены потерпевшие, а деньги и драгоценности не были признаны вещдоками.

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