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11.09.2019 14:28
Рубрика: Общество

Антропологи показали, как выглядел череп человека 300 тысяч лет назад

Текст: Денис Передельский

Ученые Орельен Мунье из лаборатории изучения истории природы человека (CNRS / Museum National d'Histoire Naturelle) и Марта Миразон Лар из Кембриджского университета создали 3D-модель черепа общего предка всех представителей Homo sapiens, который жил около 300 тысяч лет назад.

Выводы исследователей опубликованы в журнале Nature Communications, а сжатый обзор работы приводится на сайте CNRS. Считается, что наш вид, Homo sapiens, возник в Африке примерно 300 тысяч лет назад. Но как это произошло и где именно, неизвестно.

Фото: YuZhang/iStock
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Ученым не хватает ископаемых "звеньев" эволюционной цепи. В новом исследовании утверждается, что наш вид появился в результате скрещивания популяций, обитавших на юге и востоке Африке.

Недостающие фрагменты ископаемых скелетов ученые решили заменить путем создания виртуальных черепов. Для этого была создана модель, учитывающая данные измерений 263 черепов ископаемых и современных гомининов из 29 различных популяций.

В результате Мунье и Миразон Лар обнаружили тесную связь между средними размерами черепа для каждой из 29 популяций и соответствующим положением этих популяций в филогенетическом дереве, в основном, построенном с использованием ранее полученных генетических данных.

Была выведена зависимость, которая позволила рассчитать вероятные размеры черепа древнего предка всех Homo sapiens. Виртуальная 300-тысячелетняя "окаменелость" имеет относительно современные особенности: круглый череп, относительно высокий лоб и небольшие надбровные дуги.

То есть далекий предок человека по своей морфологии был очень похож на тех наших предков, которые жили около 100 тысяч лет назад, и даже на нас.

Виртуальный ископаемый череп сравнили с пятью реальными ископаемыми черепами африканских представителей рода Homo sapiens, которые жили от 130 тысяч до 350 тысяч лет назад.

Этот анализ и позволил предположить, что наш вид возник в результате гибридизации популяций из Южной и Восточной Африки. Это подтверждает гипотезу, выдвинутую ранее другими учеными на основе генетических свидетельств.

Она гласит, что после первоначального исхода из Африки люди оставили свой след только в Океании. Заселить Европу, Азию, а затем и Америку Homo sapiens помогла вторая волна миграции.

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