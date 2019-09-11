Тучным людям предлагается покупать сразу два места в самолете

Когда в самолете есть пассажиры с избыточным весом, то полет для их соседей порой превращается в многочасовой стресс. Все чаще звучат предложения, чтобы очень полные покупали второй билет. А как относятся к идее со вторым билетом наши белорусские читатели?

Ирина Астафьева, председатель правления Минского общества потребителей:

- В мире все больше людей, страдающих ожирением. Это нужно учитывать и конструкторам. Предусматривать в салонах самолетов специальные кресла большего размера. Стоимость билетов при этом может быть чуть дороже или такой же, как на обычные места (издержки могут ложиться и на авиакомпании, и, например, производителей "нездоровых" продуктов питания). А пока главное - находить компромисс: если в салоне есть свободные места, пересадить пассажиров, чтобы всем было удобно, нет - потерпеть. Только не заставлять людей с избыточным весом покупать два билета. На мой взгляд, это неправильно. Ведь причиной может быть болезнь, а не банальное переедание. Никто же не заставляет людей с инвалидностью платить за установку в городе пандусов.

Светлана Запольская, эколог:

- Идея со вторым билетом только на первый взгляд может показаться абсурдной. Пока это не касается тебя лично. Пару лет назад летела рядом с пассажиркой, которая помимо своего кресла еще и половину моего занимала. Я человек не скандальный, но сказать, что было неудобно, ничего не сказать… Предпочла бы в такие ситуации больше не попадать.

Евгений Крыжановский, художественный руководитель киноцентра:

- Когда-то в театре "Христофор" у нас работали два музыканта, которые весили почти по 200 кг каждый. И вот, вспоминаю, однажды в Симферополе занимаем мы свои места в Ан-24, а потом к ним подходит стюардесса и по просьбе пилота предлагает пересесть в хвост. Мол, так самолету легче взлетать… С другой стороны, я часто летаю в самолетах и могу сказать, что рядом с такими соседями другие пассажиры действительно испытывают дискомфорт. Если час-два можно потерпеть, то что делать, если лететь часов 8 - 10? Поэтому я бы предложил устанавливать для них более широкие кресла в хвосте самолета. Продавать такие билеты можно по более высокой цене.

Елена Дмитриева, экономист:

- Читала, что в некоторых авиакомпаниях уже давно есть практика, когда пассажирам, которые не вписываются в габариты посадочных мест, предлагают покупать дополнительный билет. Даже скидку на него предоставляют. Или продают за полную стоимость, но при наличии во время полета в салоне свободных мест возвращают стоимость второго билета. Думаю, это правильно. Потому что один пассажир не должен создавать неудобства для другого. А авиакомпания должна позаботиться о том, чтобы сделать перелет максимально комфортным для всех.