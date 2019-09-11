Джек Ма ушел с поста председателя совета директоров Alibaba Group

10 сентября 2019 года для многих китайцев стало особой датой: в этот день в стране отмечался День учителя и 20-я годовщина основания интернет-гиганта Alibaba Group. Кроме того, в этот день родился и бывший учитель английского языка Джек Ма.

Выступая с речью по случаю сложения с себя служебных обязанностей, Джек Ма назвал свой уход успехом системы преемственности компании. На торжественном собрании сотрудники компании в теплой обстановке поблагодарили своего руководителя, пожелали ему новых успехов и интересной жизни.

Предприниматель был очень тронут. Он вновь подчеркнул, что необходимо строить бизнес, который должен просуществовать не менее 102 лет, добавив, что "трудно быть сильной корпорацией, но еще труднее стать хорошей корпорацией. Ведь для этого нужна обязательность, ответственность и доброта".

Джек Ма сказал, что с помощью передовых технологий, таких как облачные вычисления, большие данные и искусственный интеллект, Alibaba Group продолжит участвовать в процессе глобализации, чтобы товары из разных стран можно было купить в любой точке мира.

История успеха Джека Ма стала легендарной для китайской экономики. В 1999 году он, учитель английского языка, уволился с работы и вместе с друзьями основал Alibaba Group. За 20 лет компания стала интернет-гигантом с рыночной стоимостью примерно 460 миллиардов долларов США и с 66 тысячами сотрудников в штате.