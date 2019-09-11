Джонсон: Brexit без сделки не будет катастрофой для Великобритании

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что выход страны из Евросоюза без соглашения не будет означать катастрофы для страны. По его словам, королевство прекрасно справится с ситуацией и останется страной с высоким уровнем жизни и низкими налогами.

"Мы хотим согласовать условия соглашения. Но Британия может прекрасно справиться сама, если мы выйдем из ЕС без него… Наша страна будет экономикой с низкими налогами и высокими доходами", - заявил Джонсон, отвечая на вопросы в ходе онлайн-трансляции на странице правительства Великобритании в Facebook.

Глава британского кабинета министров подтвердил, что намерен приложить все усилия, чтобы Соединенное Королевство вышло из ЕС 31 октября.

"Я говорил, наверное, уже пять раз, но с радостью заверю еще раз: мы обязаны осуществить Brexit. Членство в ЕС стоит нам 250 миллионов фунтов стерлингов в неделю. Это около миллиарда фунтов в месяц. Подумайте о том, как бы мы могли потратить эти деньги. Давайте поставим собственные интересы на первое место и сделаем это", - обратился к согражданам Джонсон.

Напомним, что Великобритания должна выйти из ЕС 31 октября, однако британский парламент принял закон, предотвращающий Brexit без сделки, если условия соглашения с ЕС не будут согласованы и утверждены до 19 октября. При таком развитии событий Лондону придется просить Брюссель о продлении сроков Brexit.