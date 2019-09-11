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11.09.2019,  
14:56
Текст:  Алексей Моисеев

Эффектное видео ночного залпа реактивной установки появилось в Сети

В ходе вооруженного конфликта в Йемене вовлеченные в него стороны активно используют реактивные системы залпового огня.

Как правило, йеменские группировки задействуют поставленные еще во времена СССР старые БМ-21 "Град", а также различные самодельные установки, использующие неуправляемые авиационные ракеты.

Объединенные Арабские Эмираты и Саудовская Аравия, в свою очередь, эксплуатируют здесь гораздо более современные РСЗО. Например, ОАЭ перебрасывала в эту страну установку Jobaria MCL, которая способна выпустить по противнику 240 122-мм снарядов.

Часто встречаются бразильские РСЗО Astros II. Несмотря на то, что они были разработаны еще в начале 80-х годов, эксперты до сих пор считают их одними из лучших.

Фото: SEALgrinderPT / youtube.com
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Первым покупателем такой техники был Ирак, который вел жестокую войну с соседним Ираном. Затем эти машины поступили еще в несколько арабских стран, в том числе в Саудовскую Аравию. И сейчас их у нее около шести десятков, что в три раза больше, чем у армии государства-производителя.

Astros II относится к системам мультикалиберного типа и может комплектоваться 127-мм, 180-мм и 300-мм боеприпасами с дальностью стрельбы от 9 000 до 90 000 метров. Соответственно количество их в пусковом контейнере колеблется от 32 до 4.

Масса установки достигает 10 000 кг. Она имеет защищающую от пуль и осколков кабину для расчета из трех человек. Мощность двигателя - 280 л.с., максимальная скорость - 90 км/ч.

В интернете появилось видео, демонстрирующее применение такой РСЗО в ночных условиях.

Судя по количеству выпущенных боеприпасов, огонь велся 127-мм реактивными снарядами, весящими 68 килограммов и способными поражать цели на дистанции в 30000 км.

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