Эксперты подвели итоги выборов в регионах

Избранные губернаторы в работе с населением демонстрируют новую стилистику - открытость и желание общаться напрямую, в том числе при помощи социальных сетей. Этот и другие тренды обсудили политологи на площадке Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ). Дискуссия состоялась на "круглом столе" "Единый день голосования-2019: каковы итоги?".

Власть в регионах показала, что умеет работать по-новому, и на участках люди оказали доверие именно ей. Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Губернаторские выборы прошли без вторых туров, во всех 16 регионах кандидаты от власти получили высокий уровень поддержки. Несмотря на сложный общий фон кампании - мусорная и налоговая реформы, изменения пенсионной системы, - оппозиция не смогла перехватить повестку. Власть показала, что умеет работать по-новому, и люди в итоге оказали доверие именно ей. При этом сомнений в легитимности избранных руководителей нет ни у кого, даже у оппозиции - выборы были конкурентными, прошли без серьезных нарушений, чисто и честно.

В пятерку лидеров по уровню электоральной поддержки вошли Александр Осипов (Забайкальский край, набрал 89%), Бату Хасиков (Калмыкия, 82%), Радий Хабиров (Башкортостан, 82%), Роман Старовойт (Курская область, 81%) и Вадим Шумков (Курганская область, 80,9%). Все они - президентские назначенцы, отправленные работать в регионы в статусе врио. Поэтому их результат на выборах - победа не только персоналий и управленческих команд, но и кадровой политики президента, считают эксперты.

Всего же из 16 избранных губернаторов лишь трое переизбирались на новый срок, а большинство - это новые лица для регионов. Работая в статусе врио губернаторов, новые управленцы, как правило, вели свои избирательные кампании открыто - выходили "в народ" и реагировали на запросы людей. Речь идет не о разовых акциях, а о регулярной работе с населением на современной платформе.

В ходе этой кампании практически все врио губернаторов были активны в социальных сетях, отмечает руководитель департамента региональных программ ЭИСИ Дарья Кислицина. Они демонстрировали отзывчивость, способность напрямую общаться с людьми, а главное - умение находить неординарные решения даже старых проблем. "Очень многие застарелые проблемы не решаются или из-за нежелания решать, или из-за отсутствия навыков, компетенций. Приходящие сейчас новые лица - с новой стилистикой, новыми методами коммуникации, с новым свежим взглядом - более адекватны", - считает директор научно-исследовательского центра "Особое мнение", член Общественной палаты РФ Екатерина Курбангалеева.

Высокий результат врио губернаторов - победа не только персоналий, но и кадровой политики президента

Отметим, что для целого ряда врио губернаторов это были первые выборы. В связи с этим на старте кампании звучали опасения, что без опыта участия в публичной политике технократы просто не смогут выйти на разговор с населением, найти общий язык. Опасения не оправдались. Технократы не просто ориентированы на решение конкретных задач развития - они могут грамотно выстроить коммуникацию и успешно работать в условиях выборов и после них.

Управляющий директор ЭИСИ по взаимодействию с экспертным сообществом Фирдус Алиев отметил, что избранные губернаторы не только компетентны и способны общаться с населением без посредников, но и лишены "чиновничьего снобизма и чванства". В качестве примера он привел избранного главу Челябинской области Алексея Текслера: "Та кампания, которую вел Текслер, была направлена на беспрецедентный объем общения с населением. Родился даже специальный мем - "разворот Текслера", который активно использовался местными СМИ. Кандидат отказывался от заранее заготовленных маршрутов, выходил из автомобиля и шел пешком на те объекты, которые сам считал необходимым посмотреть".

Профессор Высшей школы экономики Олег Матвейчев в качестве примера привел губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, который переизбрался на новый срок. "Человек прекрасный коммуникатор, спортсмен, вырос на улицах Череповца, умеет общаться с людьми. Когда он вышел в народ, то сразу почувствовал себя в своей стихии, со всеми обнимался, целовался, отвечал на самые острые вопросы. Это, конечно, собрало сразу 200 тысяч подписчиков в его социальных сетях", - заметил политолог.

Открытый диалог и эффективная работа с повесткой в целом ряде регионов позволили избежать или купировать конфликты, многие из которых могли стать очагом социальной напряженности - таких, например, как проблема мусорных свалок.

Важные тенденции - особенно в преддверии выборов в Госдуму в 2021 году - показали и региональные парламентские выборы. По итогам выборов в заксобрания 71% мандатов получила "Единая Россия", 10,9% - КПРФ, 9,6% - ЛДПР, 3,6% - "Справедливая Россия", следует из подсчетов ЭИСИ. При этом в местной политике, как считают эксперты, будет появляться все больше новых фигур, что потребует обновления и по партийным линиям. "Мне кажется, "Единой России" нужно будет более активно выступать, им нужно формировать новую смысловую линейку, новый портрет партии, может быть, добавление новых лиц", - считает директор Центра политической конъюнктуры Алексей Чеснаков. А Екатерина Курбангалеева отметила, что новые подходы требуются всем партиям.