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Рубрика: Спорт

Выше только небо

Экстремалы-хайлайнеры дошли до мирового рекорда в "Москве-Сити"
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя № 203(7961)
Хайлайн - в буквальном переводе "высокая линия" - не очень известный вид спорта. Но зато очень зрелищный. Настолько, что у зрителей замирает дыхание.
В отличие от стального троса у канатоходцев хайлайнеры ходят по легкой ленте. Фото: Из личного архива Геннадия Скрипко В отличие от стального троса у канатоходцев хайлайнеры ходят по легкой ленте. Фото: Из личного архива Геннадия Скрипко
В отличие от стального троса у канатоходцев хайлайнеры ходят по легкой ленте. Фото: Из личного архива Геннадия Скрипко

Суть этого вида спорта - пройти, сохраняя баланс, по ленте, натянутой между высоких опор, будь то скалы или какие-то конструкции. Чем выше и длиннее дистанция, тем круче. В прошедшие выходные - Москва как раз праздновала День города - группа спортсменов из России, Германии, Франции и Канады установила мировой рекорд. Лента длиной 220 метров была натянута на высоте 350 метров между двумя столичными небоскребами: "Око" и Neva Towers.

"Проект придумали мы три года назад. "Москва-Сити" - заметное место, которое притягивает экстремалов - и бейсеров, и парашютистов, которые, конечно же, хотели бы здесь попрыгать и полетать. Ну и для нас это тоже было очень заманчиво - сделать такой проект. Готовили мы его с Анной Власовой, а участников было семеро - четверо наших и трое иностранцев", - рассказал "РГ" участник проекта и мировой рекордсмен Геннадий Скрипко.

Забраться на рекордную высоту удалось не сразу: для начала надо было получить разрешение у города. Спортсмены несколько раз участвовали в  городских праздниках, например, ходили по ленте над Тверской и памятником Юрию Долгорукому. А потом дошли до высоких кабинетов и убедили пустить их в "Москву-Сити" "попраздновать" фантастическим проектом день рождения столицы.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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"Собрали отличную команду,  пригласили самых сильных наших спортсменов - Максима Кагина и Александра Грибанова из Санкт-Петербурга, Володю Мурзаева - он из Москвы. И еще наших зарубежных друзей. Мия Нобле из Канады на сегодняшний день, пожалуй, сильнейшая из девушек. Знаменитые Натан Полан из Франции и Фриди Кюне из Мюнхена, Германия. Отличная команда получилась", - говорит Геннадий. Сам он экстремал со стажем: много лет занимается альпинизмом, и профессия у него редкая - каскадер высотных трюков.

Оказывается, технически натянуть ленту не так и сложно. В отличие от стального троса, по которому ходят канатоходцы, лента для хайлайна легкая. Поэтому делали так: сначала от башни к башне запустили квадрокоптер с леской, а потом с ее помощью уже протянули и закрепили ленту. Накануне "дня Х" сделали несколько пробных "заходов". А сам рекорд установили в субботу.

"Техника у канатоходцев и хайлайнеров отличается кардинально, - объясняет Геннадий. - Канатоходцы ходят по жесткому стальному канату и могут держать в руках шест для баланса. У нас такой возможности нет. Лента натянута слабо, она болтается как пружинка. Зато она легкая - недавно мы в горах рекорд установили, натянув ленту километровой длины. Трос так не натянуть - он тонны будет весить".

Первые тренировочные проходы спортсмены делали в плотном тумане. "Идешь и видишь метров десять ленты, не больше, дальше все тает - феерическое зрелище", - рассказывает Геннадий. Но потом туман рассеялся - и рекордную дистанцию спортсмены один за другим прошли уже на глазах у изумленных зрителей.

Фото: Валерий Мельников/РИА Новости
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Самое трудное, по словам спортсменов, было абстрагироваться от многочисленных зрителей, камер и жужжащих вокруг квадрокоптеров, с помощью которых снимали действо.

Спрашивать "зачем вам это надо" спортсменов-экстремалов - альпинистов, парашютистов, серфингистов, бейсеров и всех прочих - абсолютно бессмысленно. Посмеются, как та скалолазка из песни Высоцкого. И ничего не ответят.

Но на банальный вопрос: "А вам не страшно?" Геннадий ответил, что, конечно же, всякий раз, выходя на ленту, испытывает страх. Но страх этот контролируемый. "Я очень люблю жизнь. И для меня, как и для моих друзей, вопрос безопасности - важнейший. Страховка обязательна. Все системы оборудования, каждый узел, каждая деталь у нас дублируется. Я доверяю своей технике, и это помогает полностью расслабиться на ленте, - говорит Геннадий. - Идешь - и выше тебя только небо. Согласитесь, это здорово".

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