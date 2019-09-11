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11.09.2019 13:29
Рубрика: В мире

Евгений Иванов назначен заместителем министра иностранных дел

Текст: Евгений Шестаков
Его можно назвать обаятельным, общительным и вместе с тем скромным человеком. Такое вот сочетание. Новый заместитель министра иностранных дел - статс-секретарь Евгений Иванов - относится к так называемому молодому поколению чиновников внешнеполитического ведомства - в феврале ему исполнится 46 лет.
Фото: Юрий Машков/ТАСС Фото: Юрий Машков/ТАСС
Фото: Юрий Машков/ТАСС

Его биография во многом стандартная для карьерного дипломата - после МГИМО работал на различных должностях в центральном аппарате МИДа и за рубежом. Владеет английским и польским языками. Трудно сказать, чем "зацепил" Сергея Лаврова молодой, по меркам ведомства, дипломат - но в 32 года Евгений Иванов становится помощником министра. Впрочем, предположу, что помимо острого ума и профессионализма это были, в том числе, столь важные для сотрудника ведомства качества, как хладнокровие и коммуникабельность в сочетании с системным подходом к поручаемым делам.

Фото: REUTERS/Kevin Lamarque
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С 2006 по 2008 годы будущий замминистра становится "тенью" Лаврова, сопровождает его в поездках, участвует в организации встреч. С 2008 по 2013 год он продолжает летать с Лавровым, но уже в качестве главы его Секретариата. Во время перелетов Евгений Сергеевич часто выходил пообщаться в салон самолета, где сидели журналисты. Но, когда в поисках эксклюзива, мы задавали ему вопросы по внешнеполитической повестке, смущенно улыбался и предлагал... спросить об этом министра. Зато с удовольствием разговаривал с нами на человеческие темы - о семье, книгах, фильмах и т.п. Он никогда не был застегнутым на все пуговицы "традиционным" чиновником, тем более, "человеком в футляре", однако не принадлежал к числу тех, кто пытается заработать авторитет, изображая своего в доску "рубаху-парня". Интеллигентный, быстро и точно мыслящий Евгений Сергеевич всегда производил впечатление человека, который любит и уважает то дело, которым занимается, но также уважает труд журналистов, освещающих работу внешнеполитического ведомства.

После назначения в 2013 году на должность директора консульского департамента Евгений Иванов неоднократно давал интервью СМИ, где по возможности откровенно рассказывал о порученном ему направлении и тех инициативах, которые хотел бы реализовать. Это были подробные и вместе с тем максимально насыщенные фактами беседы о том, что происходит в визовой сфере и как сделать процесс получения въездных документов максимально комфортным для граждан.

Добавлю, что предшественник Евгения Иванова на посту заместителя министра - Григорий Карасин - курировал в министерстве вопросы, связанные с отношениями России со странами СНГ, в том числе, такое непростое направление, как отношения между Россией и Украиной.

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