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11.09.2019 15:37
Рубрика: Экономика

ФНС наращивает поступления при сокращении налоговых проверок

Текст: Юлия Кривошапко
Федеральная налоговая служба (ФНС) за 8 месяцев 2019 года перечислила в консолидированный бюджет России более 15 триллионов рублей. Это на 10,9 процента, или на 1,5 триллиона рублей больше, чем за это время годом раньше. Такие данные на расширенной коллегии озвучил руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Сборы растут на фоне снижения числа выездных налоговых проверок.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В федеральный бюджет за январь-август поступило 8,3 триллиона рублей. Это на 10,6 процента, или 0,8 триллиона рублей больше, чем за такой же срок годом ранее.

Фото: istockphoto.com
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Сборы по налогу на прибыль достигли 3,3 триллиона рублей - плюс 20 процентов, или 543 миллиарда рублей к аналогичному периоду 2018 года. Поступления по НДФЛ были на уровне 2,5 триллиона рублей - на 8,4 процента, или 191 миллиард рублей больше, чем годом ранее. По НДС - 2,6 триллиона рублей - рост на 17,1 процента, или на 383 миллиарда рублей. По НДПИ прирост составил 10,8 процента - до 4,2 триллиона рублей.

Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды также сохраняют высокую динамику. По итогам восьми месяцев 2019 года они достигли отметки 4,5 триллиона рублей - плюс 9,6 процента или 393 миллиарда рублей к показателям прошлого года. Опережение роста заработной платы составило 2,4 процентного пункта.

В Пенсионный фонд поступило около 3,5 триллиона рублей - на 287 миллиардов рублей или на 9 процентов больше, чем за восемь месяцев 2018 года.

ФНС отчиталась о продолжающемся снижении административной нагрузки на бизнес. Число выездных проверок ФНС сократилось на 35 процентов. При этом налоговые поступления по результатам аналитической работы, то есть без проведения проверок, выросли почти в два раза, подчеркнул Михаил Мишустин.

Вместе со снижением количества проверок уменьшается и число жалоб по их результатам: за первое полугодие 2019 года падение на 47,3 процента. В судебно-правовой работе ФНС также поддерживает тренд на снижение количества споров с бизнесом. Они уменьшились на 20 процентов.

Налоговая служба сохраняет тенденцию по сокращению долга, сообщил Михаил Мишустин. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей, или на 2,3 процента. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении - 7 процентов.

Глава ФНС рассказал и о реализации технологичных проектов службы. Так, онлайн-кассы уже гармонично встроились в эко-среду бизнеса. Всего 1,4 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали более трех миллионов касс.

ФНС разработала сервис "API Проверка чеков", к которому подключилось более 80 организаций и ИП, создав свои бесплатные мобильные приложения.

Фото: Егор Алеев/ТАСС
ФНС запустила пилотный сервис по информированию граждан через sms

Технология онлайн-касс позволяет с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые их используют.

Совместно с ФТС России налоговая служба создает национальный сегмент системы прослеживаемости импортных товаров. Она позволит оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен.

На первом этапе будет прослеживаться 10 товарных групп: промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.

Эти проекты реализуются в модернизированной архитектуре налогового администрирования АИС "Налог-3". Объем данных системы достиг 615 Тбайт, сделав ее одной из крупнейших баз данных в мире.

Экономика Финансы Налоги Правительство Минфин ФНС
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