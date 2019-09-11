ФНС наращивает поступления при сокращении налоговых проверок

В федеральный бюджет за январь-август поступило 8,3 триллиона рублей. Это на 10,6 процента, или 0,8 триллиона рублей больше, чем за такой же срок годом ранее.
Сборы по налогу на прибыль достигли 3,3 триллиона рублей - плюс 20 процентов, или 543 миллиарда рублей к аналогичному периоду 2018 года. Поступления по НДФЛ были на уровне 2,5 триллиона рублей - на 8,4 процента, или 191 миллиард рублей больше, чем годом ранее. По НДС - 2,6 триллиона рублей - рост на 17,1 процента, или на 383 миллиарда рублей. По НДПИ прирост составил 10,8 процента - до 4,2 триллиона рублей.
Поступления страховых взносов в государственные внебюджетные фонды также сохраняют высокую динамику. По итогам восьми месяцев 2019 года они достигли отметки 4,5 триллиона рублей - плюс 9,6 процента или 393 миллиарда рублей к показателям прошлого года. Опережение роста заработной платы составило 2,4 процентного пункта.
В Пенсионный фонд поступило около 3,5 триллиона рублей - на 287 миллиардов рублей или на 9 процентов больше, чем за восемь месяцев 2018 года.
ФНС отчиталась о продолжающемся снижении административной нагрузки на бизнес. Число выездных проверок ФНС сократилось на 35 процентов. При этом налоговые поступления по результатам аналитической работы, то есть без проведения проверок, выросли почти в два раза, подчеркнул Михаил Мишустин.
Вместе со снижением количества проверок уменьшается и число жалоб по их результатам: за первое полугодие 2019 года падение на 47,3 процента. В судебно-правовой работе ФНС также поддерживает тренд на снижение количества споров с бизнесом. Они уменьшились на 20 процентов.
Налоговая служба сохраняет тенденцию по сокращению долга, сообщил Михаил Мишустин. На 1 августа 2019 года совокупная задолженность снизилась на 48,8 миллиарда рублей, или на 2,3 процента. Показатель отношения задолженности к поступлениям, или DTI (debt to income), который используется для оценки эффективности системы по управлению долгом, также находится на минимальном за пять лет значении - 7 процентов.
Глава ФНС рассказал и о реализации технологичных проектов службы. Так, онлайн-кассы уже гармонично встроились в эко-среду бизнеса. Всего 1,4 миллиона налогоплательщиков зарегистрировали более трех миллионов касс.
ФНС разработала сервис "API Проверка чеков", к которому подключилось более 80 организаций и ИП, создав свои бесплатные мобильные приложения.
Технология онлайн-касс позволяет с 2020 года отменить отчетность для налогоплательщиков на УСН (доходы), которые их используют.
Совместно с ФТС России налоговая служба создает национальный сегмент системы прослеживаемости импортных товаров. Она позволит оперативно выявлять случаи их незаконного ввоза и оборота, а также пресекать раздувание среднерыночных цен.
На первом этапе будет прослеживаться 10 товарных групп: промышленное оборудование, мониторы и проекторы, холодильники и холодильное оборудование, стиральные и посудомоечные машины, детские коляски и кресла для автомобилей.
Эти проекты реализуются в модернизированной архитектуре налогового администрирования АИС "Налог-3". Объем данных системы достиг 615 Тбайт, сделав ее одной из крупнейших баз данных в мире.