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11.09.2019 11:04
Рубрика: Общество

Ученые впервые обнаружили гены левши

Текст: Наталья Панасенко
Фото: pixabay.com Фото: pixabay.com
Фото: pixabay.com

Склонность к использованию левой или правой руки определяется генетически, выяснили ученые из Оксфордского университета. О результатах "всеобъемлющего сравнительного" исследования они сообщили в журнале Brain.

Исследователям действительно пришлось сравнить огромное количество генетических данных левшей и правшей, чтобы обнаружить четыре локуса (местоположение определенного гена на генетической или цитологической карте хромосомы) ДНК, которые значительно изменены у левшей.

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости
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Акира Вайберг и ее коллеги сравнили различия в отдельных областях ДНК левшей (более чем 38 000 человек) и правшей (около 350 000), чей генетический материал хранится в британском Биобанке,

Кроме того, ученые просканировали мозговую активность у 721 левши и 6685 правшей:

"снимки" активности мозга были получены с помощью функциональной магнитно-резонансной томографии (ФМРТ). Эти изображения дали понимание того, отличались ли функциональные связи у левшей и правшей и была ли какая-либо связь с определенными генами.

Были обнаружены четыре генных локуса ДНК, которые значительно отличались у левшей и правшей. По утверждению Вайберг, три из этих четырех генных областей тесно связаны с развитием мозга и, по-видимому, также влияют на функциональную связь речевых центров обеих половин мозга. В то же время эти гены связаны с некоторыми неврологическими расстройствами. "Примечательно, что эти локусы коррелируют с шизофренией", - сообщают исследователи.

Это подтверждают более ранние работы, что у левшей повышенный, по сравнению с правшами, риск развития шизофрении.

Фото: pixabay.com
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Ученые обнаружили интересную особенность в развитии мозга левшей, которую можно актуализировать в повседневной жизни. Оказалось, что у левшей оба полушария головного мозга лучше связаны между собой и "взаимодействуют более согласованно, чем у правшей". Таким образом, у некоторых левшей асимметрия половин мозга кажется менее выраженной. Кроме того, они более скоординированы в тех областях, которые отвечают за владение языком.

Ученые предположили, что у левшей могут быть лучше развиты вербальные навыки, и "они могут иметь преимущество при выполнении словесных заданий". Тем не менее, уточняет Вайберг, "речь идет о средних различиях у большого числа людей - и не все левши одинаковы".

"Мы показали в исследовании, что склонность к использованию левой руки - это следствие биологического развития нашего мозга и что это частично определяется сложным взаимодействием множества генов", - говорит соавтор исследования Доминик Фернисс.

Фото: iStock
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К слову, в мире около 10% левшей. Вопрос, что стоит за предпочтением той или иной руки, до сих пор решен лишь частично. Есть доказательства того, что играют роль особенности пренатального периода и даже время рождения ребенка. В то же время исследования, во время которых наблюдали за близнецами, указывают на тот факт, что доминирование той или иной руки на 25% обусловлено наследственностью.

Работа британских ученых показала генетическую особенность левшей лишь среди жителей Великобритании, поэтому требуются более глубокие исследования.

Общество Наука
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