Германии грозит массовое сокращение больниц из-за нехватки медсестер

Немецким госпиталям придется закрывать целые отделения из-за очередной реформы минздрава ФРГ. Как стало известно газете Frankfurter Allgemeine Zeitung, с 2021 года ведомство ужесточает требования к минимальной численности больничного персонала. Казалось бы, пациенты от этого должны только выиграть. Однако медсестер в стране катастрофически не хватает, так что в клиники элементарно некого брать на работу.

"Заполнение вакантных мест дается больницам и домам престарелых нелегко: рынок кадров со специальным медицинским образованием пустует. К тому же многие клиники, чтобы не отчитываться за средства от инвесторов, в последние годы экономили на медсестрах и медбратьях. Это привело к ухудшению условий их труда и одновременно к повышению рабочей нагрузки", - признает издание. Правительство вроде бы попыталось исправить ситуацию. Так, "нижний порог" численности персонала ранее уже ввели для отделений реанимации, кардиологии, травматологии и гериатрии (медицины для возрастных пациентов). К примеру, если раньше на одну медсестру по нормативам приходилось 12 пациентов-"сердечников" в дневную смену и 24 в ночную, то теперь их должно быть не больше десяти и двадцати соответственно. Только мера по "разгрузке" медперсонала не сработала: по данным профсоюза больниц Германии, 37 процентов медицинских учреждений попросту приостановили работу палат интенсивной терапии.

И вот теперь выясняется, что министр здравоохранения Йенс Шпанн, назначенный Ангелой Меркель на эту должность совсем недавно (в марте 2018 года) решил распространить квоты и на другие отрасли - сердечно-сосудистую хирургию и неврологию, включая реабилитацию больных после инсульта. По мнению экспертов издания, ничем хорошим это не закончится. Ранее "РГ" писала о том, что фонд Bertelsmann рекомендовал властям в два раза сократить количество больниц в стране из-за нехватки персонала и оборудования во многих клиниках.