Gett пожаловался в ФАС на слияние "Яндекс. Такси" и "Везет"

Агрегатор такси Gett (ООО "ГетТакси Рус") направил обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) с просьбой отказать в согласовании сделки по слиянию "Яндекс. Такси" и "Везет". По мнению авторов письма, объединение будет иметь негативные последствия, как в целом для рынка, так и для граждан, пользующихся услугами такси.

Из публичных источников стало известно, что компания MLU B.V., управляющая агрегаторами такси "Яндекс.Такси" и Uber, собирается приобрести активы агрегатора такси, который находится в управлении группы компаний "Везет", объединяющей несколько брендов агрегаторов. В "ГетТакси Рус" считают, что сделка носит антиконкурентный характер.

По словам директора Gett в России Максима Жаворонкова, уже сейчас на федеральном рынке доля "Яндекс.Такси" доходит до 50 процентов. В регионах совместного присутствия доля объединенной компании непосредственно после сделки составит примерно 70-90 процентов, прогнозирует Жаворонков.

В результате потенциальной монополии "Яндекс.Такси" пострадают все игроки рынка. Будет утрачен рыночный механизм регулирования цен на услуги агрегатора. Это, в свою очередь, приведет к повышению стоимости поездок для пассажиров и увеличению размера комиссий для водителей, отмечают в Gett.