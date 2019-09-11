Глава МВД Эстонии хочет отменить безвизовый режим с Украиной

Министр внутренних дел Эстонии Март Хельме отдал распоряжение проработать вопрос отмены безвизового режима для украинцев. Причиной такого решения стала обеспокоенность чиновника наплывом трудовых мигрантов из Украины.

Как сообщает новостной портал Strana.ua, Хельме считает, что Эстония должна иметь возможность решать, кого, в каком количестве, на какой срок и на каких условиях впускать в страну. При это он понимает, что полностью ограничить поток трудовых мигрантов не удастся. Тем не менее министр планирует подготовить соответствующие законопроекты и в ближайшее время вынести их на рассмотрение парламента.