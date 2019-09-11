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11.09.2019 16:36
Рубрика: Общество

Госдума освободила студентов от налогов на матпомощь

Текст: Татьяна Замахина
Студентов и аспирантов освободят от подоходного налога при оказании им материальной помощи. Законопроект об этом прошел второе чтение в Госдуме.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Законопроект призван устранить правовую несправедливость в отношении наиболее социально незащищенных категорий студентов и аспирантов, пояснил журналистам председатель Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, речь о тех, кому профучилища и вузы выделяют помощь, как нуждающимся.

Фото: Владимир Федоренко/ РИА Новости
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- Сейчас эти выплаты, в отличие от остальных стипендий или материальной помощи, которую работодатели ежегодно платят нуждающимся работникам или бывшим сотрудникам, ушедшим на пенсию по инвалидности или по возрасту, облагаются налогом, - отметил он.

Документ, внесенный группой депутатов во главе с вице-спикером Ириной Яровой, освобождает от обложения НДФЛ матпомощь в пределах 4 тысяч рублей в год. Имеются в виду средства, которые организации, осуществляющие образовательную деятельность по основным профессиональным образовательным программам, выплачивают студентам (курсантам), аспирантам, адъюнктам, ординаторам, а также ассистентам-стажерам.

Законопроект должен вступить в силу с 1 января 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.

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